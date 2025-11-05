La noticia fueron los periodistas

Tomás Ondarra Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

La Sala BBK acogió ayer la gala de entrega de los Premios Periodismo Vasco 2025, organizados por la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas, con el patrocinio de la Fundación BBK, Ihobe y el Ayuntamiento de Bilbao. El acto, conducido por África Baeta y Jaime Otamendi, comenzó con un aurreku de honor y las palabras de la presidenta y decana de la asociación, Amaia Goikoetxea, quien dio paso a la entrega de los galardones.

El periodista de EL CORREO Manu Alvarez, que ha desarrollado su carrera profesional en el diario desde 1980, ejerciendo como corresponsal económico hasta marzo de 2025, recibió el Premio a la Trayectoria Profesional por su rigor y compromiso con la información económica a lo largo de todos estos años. El galardonado recordó en su discurso su prolija trayectoria y, parafraseando a Woody Allen, comentó que se siente inmensamente honrado por recibir el premio. Rememoró asimismo cómo sus padres trabajaron como burros para darles una buena educación, y dedicó unas palabras en especial para sus hijos Iñigo y Alex, y para su mujer Virginia.

Manu Alvarez se refirió también a la oportunidad que le dio EL CORREO hace 45 años y agradeció cómo el periódico le ha protegido, cuidado y querido. Recordó a sus maestros, los periodistas Pedro Ontoso y César Coca, y comentó que para ser periodista hay que ser buena persona. Para finalizar, aconsejó trabajar siempre en empresas que tengan beneficios, para tener independencia, y recalcó que la alternativa al rigor es la muerte.

El Premio Periodista Vasco fue para el presentador de EiTB Dani Álvarez. En la categoría de Comunicación Ambiental, el reconocimiento recayó en el documental 'Natura bizia', de AVIS Produkzioak, representada por Alex Gutiérrez y Lexeia Larrañaga. El premio al Periodismo Digital fue para la Revista 5W, cuyo galardón recibió Maribel Izkue. El Premio José María Portell a la Libertad de Expresión distinguió a la corresponsal Almudena Ariza, y fue recogido por Begoña Beristain. En la categoría de Fotoperiodismo Juantxu Rodríguez, el galardón fue para el fotógrafo vizcaíno Gorka Lejarcegi, ganador del premio Ortega y Gasset en 2001 y que inició su carrera periodística en EL CORREO hasta 1990, y desde entonces es responsable de fotografía de 'El País Semanal'. El premio a Institución Social fue para Durango Azoka, representada por Gotzon Gómez y Karmele Etxenagusia. Además se otorgaron dos premios honoríficos a Pedro Ibarra y Ramón Zallo.

Los galardones fueron entregados por Koldo Bilbao, director de Cultura de la Fundación BBK; Josu Bilbao, viceconsejero de Medioambiente; Ana Otadui, presidenta de las Juntas de Bizkaia; Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento vasco; Manu Lezertua, Javier Diéguez, Carmen Torres Ripa, Elisa Pavón, Ane Ferrán y Ana Irene del Valle.

En la gala se encontraban Oscar Villasante y Adolfo Lorente, director y subdirector de EL CORREO; Andoni Aldekoa, director de EiTB; Carlos García Buendía, subdelegado del Gobierno; Mikel Torres, vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo; los ediles bilbaínos Jon Bilbao y María del Río; el artista y compositor Kepa Junkera, acompañado por Norelys Gutiérrez; Eduardo Velasco, Verónica Portell, Amaia Fano, Vicente Reyes, Txema Villate, Idoia Postigo, Iker Casanova, Ima Garrastatxu, Lander Martínez, Alba García, Txema Soria, Arturo Trueba, Arantza Ruiz, César Coca, Cristina Maruri, Carmen Peñafiel, Nuria Pajares, Amaia de Juan, Julián Monterrey, Cristina Mendía, Nieves Fernández, Mikel Etxebarria, Pedro Ontoso, José Luis Galende, Nieves Fontova y Celina Pereda.

