El tráfico de la comarca padecerá afecciones mañana con motivo del paso de La Vuelta El servicio de EtxebarriBus se verá interrumpido y la Línea 1 de Galdabusa realizará sólo la mitad del recorrido

El paso de la 11ª etapa afectará a la N-634, en el tramo comprendido entre San Antonio y la salida por la Iglesia de San Esteban.

Ane Ontoso Etxebarri Martes, 2 de septiembre 2025, 14:51 Comenta Compartir

La 11ª etapa de La Vuelta a España trastocará mañana el tráfico de la comarca. De hecho, la carretera N-634 permanecerá cerrada de 14.30 a 16:45 en sentido Bilbao y entre las 15.30 y las 16.45 en dirección Donostia. En Etxebarri, en concreto, el corte de la circulación afectará especialmente a la salida desde el centro urbano por la Iglesia de San Esteban.

La rotonda de la N-634 en San Antonio, asimismo, se mantendrá abierta sólo en dirección Bilbao. Quienes deseen salir hacia Bilbao deberán hacerlo a través del polígono Lezama-Leguizamón. La entrada a Etxebarri estará habilitada por Santa Marina, mientras que los vehículos que lleguen desde Galdakao podrán acceder por la Avenida San Antonio. El acceso a la N-634 desde el polígono Lezama-Leguizamón dirección Galdakao también permanecerá cerrado.

Durante el corte de tráfico en la N-634, el servicio de EtxebarriBus se interrumpirá temporalmente. «Como alternativa, se recomienda a la ciudadanía el uso del ascensor de la Línea 3 del Metro», informan. El Ayuntamiento de Etxebarri recomienda «evitar el uso de vehículos particulares en la franja horaria afectada y agradece la colaboración de la ciudadanía para garantizar el buen desarrollo del evento y la seguridad de todas las personas».

Ampliar Desde las 15.37 hasta las 16.45 horas aproximadamente, se cortará la circulación por la N-634 en dirección Galdakao.

Hasta el Vivero

Galdakao también se verá afectado por la carrera, ya que los ciclistas subirán en dos ocasiones desde Bengoetxe hasta el Vivero. Desde las 7.00 hasta las 16.45 horas no se puede aparcar en los estacionamientos de las calles Aperribai Bidea y Sixta Barrenetxea, entre los números 1 y 26. En esas calles tampoco se podrá circular entre las 14.30 y las 16.45.

Tampoco estará permitida mañana la entrada ni la salida de los vehículos en el parking de Bengoetxe entre las 14.30 y las 16.45. La circulación permanecerá desde las 22.00 horas de esta noche cortada para todos los vehículos en el barrio Ergoien. La única excepción es para los vecinos, quienes podrán circular hasta las 14.30 del mediodía.

El cierre de la N-634 repercutirá en el recorrido de la Línea 1 de Galdabusa: durante la celebración de la prueba deportiva hará únicamente la mitad del recorrido, el correspondiente a entre las paradas del Ayuntamiento y Sixta Barrenetxea.

La Policía Municipal de Galdakao pide a la ciudadanía que «evite circular con vehículos a motor por estas vías en la medida de lo posible». Además, recuerda que, «en función del desarrollo de la prueba, podrían darse otras restricciones de tráfico».