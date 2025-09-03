«Es terrorífico, comparto patio con un edificio que cualquier día se cae» La asociación vecinal de Kareaga Goikoa de Basauri reclama con urgencia «la demolición sin más demora» de un inmueble en ruinas

El vecindario de Kareaga Goikoa de Basauri ya está harto. El edificio en ruinas del número 51, abandonado hace tres décadas, les ha traído de cabeza una vez más. Se trata de una queja histórica por el estado decadente en el que se encuentra, y que el paso del tiempo agudiza.

El pasado 20 de agosto las intensas lluvias de madrugada tras la ola de calor que asfixiaba Bizkaia provocó una nueva incidencia en torno a este inmueble, del que comezaron a caer cascotes sobre la acera. La Policía Municipal procedió entonces a delimitar la zona y evitar así daños mayores.

La asociación vecinal de la zona, Kareaga Auzo Elkartea, comenzó de nuevo a quejarse porque diez días después «no se había tomado ninguna medida» y para circular debían «invadir la calzada» en un tramo de «intenso tráfico». Según la agrupación, se trata de «la calle más transitada del barrio y a pie del paso de peatones semaforizado en la confluencia con las calles Baskonia y Karmelo Torre, por lo que el tramo de acera es necesario». Más aún para «las personas con movilidad reducida o sillas de bebés».

Este martes, una brigada municipal se personaba al fin «para eliminar parte de la estructura que estaba con riesgo de caer a la vía pública y garantizar la seguridad de los viandantes», explican desdeel Ayuntamiento. Los vecinos, sin embargo, no están tranquilos. Ana Sánchez vive en el edificio contiguo y cuenta que comparte patio con el inmueble. «Si vieses las ratas que salen de las ventanas... parecen gatos de lo grandes que son –relata con aversión–. Y parece un palomar, cuando recogemos la ropa tendida nos huele a gallinero». Amén de las «humedades, bichos y mosquitos que están metidos. Es horroroso todo lo que sale de esa casa». Les da escalofríos.

Reiteradas quejas

«Desde la comunidad se han puesto reiteradas quejas al Ayuntamiento, pero dicen que no pueden hacer nada. Según ellos, como el propietario parchea las incidencias, no pueden meter mano». Ana Sánchez se pregunta «por qué a nosotros nos obligan a pasar la ITE y ese edificio sigue así, que se cae a cachos. Lo miras y es evidente que se va a derrumbar, se ve el ladrillo naranja cayendo a cachos, justo pilla en el paso de cebra. ¿A qué están esperando? ¿A que los daños sean físicos? ¿Protegen a alguien? Es surrealista e injusto», se queja. De hecho, desde la ventana del portal se ve cómo el techo está hundido. «Se escuchaba a los operarios que no podían dar más golpes porque se está cayendo solo. Anteriormente también cayó un cristal de una ventana. Este verano está siendo una detrás de otra. Y si no lo van a demoler, al menos que lo arreglen bien».

La asociación de Kareaga Goikoa reclama con urgencia una solución definitiva, «que pasa por la declaración del estado de ruina del edificio y su consecuente demolición sin más demoras». Desde Servicios Técnicos del Consistorio, por su parte, afirman que «se ha redactado un informe para el requerimiento a la propiedad de la subsanación de las patologías y la urgente actuación para que los viandantes circulen con seguridad».