«Tener un cajero en tu localidad es un servicio imprescindible hoy en día» Los vecinos de Arantzazu y Artea se muestran «contentos» con el nuevo plan del Gobierno vasco que afectará a 38 municipios en Euskadi

Iñigo Agiriano Artea Martes, 21 de octubre 2025, 17:51

Enmarcado en el programa Berosi, que busca dotar al medio rural de los servicios básicos, el nuevo plan del Gobierno vasco proveerá de sus propios cajeros automáticos a varias localidades del territorio. Entre ellas se encuentran Artea y Arantzazu, los dos únicos municipios del valle de Arratia que no cuentan con este servicio, con las complicaciones que ello conlleva para los 758 y 394 habitantes con los que cuentan respectivamente.

El proyecto ya ha salido a licitación pública con un presupuesto de 1.149.500 euros, y las empresas tendrán de plazo para presentar sus propuestas hasta el cuatro de noviembre. Estas deben comprometerse a instalar todos los cajeros en una plazo de dos años desde la adjudicación del contrato, con un orden que será «competencia exclusiva» de la compañía. Para escoger los municipios que se verán beneficiados por esta iniciativa, el Gobierno vasco ha marcado una serie de criterios: tener más de 300 habitantes, una distancia al cajero más cercano de mínimo ocho kilómetros o recibir más de 100.000 turistas al año.

En concreto, es el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca quien se ha encargado del proyecto. Su consejera, Amaia Barredo definió la posición de los vecinos de estos municipios como de «exclusión financiera» y destacó que este plan supone «otro paso más» para acabar con ella. Desde el Departamento informan de que «en el momento que se adjudique el contrato nos pondremos en contacto con cada municipio», y sobre la ubicación de los cajeros apuntan a que «se coordinará entre cada Ayuntamiento con quien gane la licitación».

En estas dos localidades del valle de Arratia han recibido la noticia con alegría. Asier Aburto, alcalde de Arantzazu, señala que no se trata de «una demanda histórica» por parte de los vecinos «porque nunca hemos tenido uno», pero no duda del impacto positivo que va a tener en el pueblo. «Todos lo van a agradecer, es algo que nos mejora la vida».

Los vecinos de Arantzazu resaltan los problemas que supone en su vida cotidiana no contar con un cajero. «Viene el jardinero y tienes que preguntarle antes cuánto va a ser y coger el coche para sacar esa cantidad», explica Rosa Mari Bengoetxea. La opción habitual para ellos es Igorre, pero «suele haber dificultades para aparcar», y para aquellas personas que no cuentan con vehículo propio «es más complicado» especialmente los fines de semana «en las que solo hay un autobús cada hora», destaca Isabel Arrese.

La situación es diferente en Artea, ya que el municipio contaba con un cajero en la plaza del pueblo «que cerró hace unos ocho años», cuenta Juan Ramón Bernaola. «Ahora tenemos que desplazarnos hasta Igorre o Areatza, que son los más cercanos», apunta Cosme Garrido, otro vecino de la localidad. Ambos se muestran contentos con volver a contar con un servicio «que es imprescindible para muchas cosas hoy en día».