La feria en una de sus anteriores ediciones. Garbeko Azoka

30 productores se suman a la Garbeko Azoka de Igorre

La feria tendrá lugar el domingo 12 de octubre con una oferta que incluirá desde frutas y hortalizas a conservas o repostería

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Igorre

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:53

El domingo 12 de octubre vuelve a Igorre una de las ferias más destacadas del calendario en el valle de Arratia, la Garbeko Azoka, que alcanza este año su 45º edición. 30 productores de toda Euskal Herria expondrán sus frutas, hortalizas, carnes, pasteles y conservas entre otros alimentos en una mañana festiva para los visitantes y vecinos de la localidad.

La Garbeko Azoka comenzó a celebrarse en la década de los 70. En sus inicios fue una feria de ámbito local, pero creció con el paso de los años y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Igorre y de BBK llegó, en su punto álgido, a acoger hasta 60 puestos diferentes. «Posteriormente se ha adaptado de nuevo hasta ser lo que es hoy», explican desde la organización. De las 30 personas que participarán en esta edición la mitad vienen del propio valle de Arratia, en «una oportunidad perfecta para promocionar nuestro sector primario y que los productores puedan comercializar de forma directa», destacan. Dentro de los puestos «siempre reservamos un espacio para los artesanos así como para los productos de comercio justo, e intentamos dar la oportunidad de acudir a personas que no han participado nunca», señalan.

La feria tendrá lugar en el parking de Garbe, próximo a la carretera general, y comenzará a las 10.00 horas. A lo largo de la mañana otras actividades darán color a Igorre, como el pasacalles a cargo de la comparsa 'Laguntasuna', que realizará también una exhibición de gigantes a las 12.00 horas. En el propio recinto se hará también una demostración de herri kirolak. A las 13.30 se celebra la entrega de premios, que pondrá el punto final al evento.

