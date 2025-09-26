El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El año pasado, la existencia de una norma europea que obliga a los usuarios finales a costear íntegramente la recogida y tratamiento de residuos elevó la cifra. Ayto. Etxebarri

Etxebarri proyecta subir un 20% la tasa de basuras por la normativa europea

El Ayuntamiento, gobernado por la plataforma independiente La Voz del Pueblo, propone, asimismo,congelar una treintena de tasas

Ane Ontoso

Etxebarri

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:22

Etxebarri  ya tiene propuesta de modificación de las tasas municipales, entre las que se encuentra el servicio de recogida y eliminación de basuras, que en 2026 volverá a incrementarse un 20%, una subida que ya se vio en el ejercicio anterior. El año pasado, la existencia de una norma europea que obliga a los usuarios finales a costear íntegramente la recogida y tratamiento de residuos elevó la cifra. El alcalde del municipio, Iker López, ha explicado que, «entonces quedó pendiente un 5.6%». La retirada de la Diputación de Bizkaia de una subvención de los centros de tratamiento, ha provocado asimismo, que a ese porcentaje se sume un 15% adicional. En el bolsillo de los etxebarritarras, el incremento en euros será de 1,71 euros.

El Ayuntamiento, gobernado por la plataforma independiente La Voz del Pueblo, aplicará también una «subida media» del 4,12% de las tasas del polideportivo –motivado entre otras razones por el nuevo convenio del sector–, aunque no afectará igual a todas las tarifas. Asimismo, el Euskaltegi, que lleva dos años sin  tocarse, el incremento será del 10%. El regidor aclara en este caso que parte o en su totalidad una vez finalizado el curso y habiendo cumplido los requisitos exigidos para ello», como la asistencia.

Tasas congeladas

 Otras tasas que se verán elevadas en un 2,5% serán, por ejemplo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), las tasas del cementerio municipal y de alcantarillado.

De la misma manera, el equipo de gobierno, propone congelar una treintena de tasas, entre las que se encuentran las de servicios sociales y Bienestar Social o las del Etxebarribus.

