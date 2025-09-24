Etxebarri propone nuevas sanciones por actos incívicos de hasta 3.000 euros Se trataría de una serie de expedientes por actos vandálicos, pintadas, micciones en vía pública o incluso tenencia de perro sin correa en zona no habilitada

Ane Ontoso Etxebarri Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Etxebarri propone nuevos expedientes sancionadores por actos incívicos en el municipio. Entre las infracciones registradas se encuentran pintadas en espacios públicos, micciones en la vía pública, actos vandálicos como la parada intencionada de escaleras mecánicas, y la tenencia de animales sin correa en zonas no habilitadas. Las sanciones económicas por estas conductas pueden oscilar entre los 50 y los 3.000 euros, especialmente en casos de reincidencia o daños significativos.

El fin último de estas sanciones es «concienciar a la ciudadanía para mejorar la convivencia entre vecinos y vecinas en el municipio, tratando de evitar comportamientos que perjudiquen tanto a la imagen del municipio como el uso incorrecto de los servicios públicos».

El caso de las escaleras mecánicas de la calle Andalucía es uno de los ejemplos «más claros». Según el Consistorio, «su parada intencionada afecta y perjudica especialmente a las personas mayores y con movilidad reducida, que son a su vez quienes más necesitan de esta infraestructura, pero es que además su reparación y puesta en marcha supone un coste económico para las arcas municipales».

En cuanto a la tenencia de animales, y reconociendo las diferentes sensibilidades al respecto, las actuaciones corresponden con casos de tenencia en libertad en lugares no autorizados como son los parques infantiles o por no disponer de la documentación y permisos necesarios. Además, reforzando esta premisa, se han instalado recientemente carteles en zonas de juego y deporte donde no está permitido el acceso de los animales de compañía bajo ningún concepto, concretamente en el campo de arena de Bekosolo y en las pistas de petanca, cuyos areneros tienen un fin deportivo y no de esparcimiento animal.

Las pintadas en vía pública son también motivo de sanción, por ir en contra de la estética y el patrimonio público, pero en este caso, además, al importe de su sanación correspondiente se le suma también el coste de limpieza de la propia pintada.

Desde el Ayuntamiento se quiere hacer hincapié en que «estos comportamientos, además de contravenir normas municipales, generan conflictos de convivencia y costes de mantenimiento adicionales para todos los vecinos y vecinas de Etxebarri. Por ello, se hace un llamamiento al civismo y al respeto del espacio público como base para una convivencia armoniosa».