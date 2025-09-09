Desde elaborar un menú equilibrado hasta la restauración de muebles, así serán los talleres de Etxebarri El Ayuntamiento ha preparado un completo programa de cursos, que arrancarán en octubre y tendrán lugar en diferentes espacios municipales

El Ayuntamiento de Etxebarri ha preparado un completo programa de cursos y talleres que arrancarán en octubre y tendrán lugar en diferentes espacios municipales como el CIME, la Casa de Cultura o Talka. La programación abarca temáticas muy diversas, pensadas «para todos los gustos y edades a partir de los 16 años. Los vecinos podrán elegir entre propuestas vinculadas a la cocina, las artes creativas, la literatura, el cine o el cuidado personal». Desde aprender a elaborar menús equilibrados en los talleres de cocina, perfeccionar técnicas de 'patchwork' (técnica de cosido de retales), punto o ganchillo, hasta dar los primeros pasos en el mundo del cine utilizando sólo el teléfono móvil.

No faltan tampoco las actividades centradas en el bienestar, como los espacios de estiramientos y relajación, ni aquellas que promueven la sostenibilidad, con cursos dedicados a la restauración y reciclaje de muebles. «También habrá lugar para la lectura y el diálogo literario, con un encuentro mensual que invita a la reflexión colectiva en torno a diferentes obras», propone el Consistorio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de septiembre y podrán realizarse en el Área Sociocultural (Edificio CIME 2ª planta), en la Casa de Cultura o a través de la web municipal. Cada grupo deberá contar con un mínimo de participantes y, en caso de superarse el número de plazas, las personas empadronadas en Etxebarri tendrán prioridad. Además, existen bonificaciones para familias numerosas, monoparentales y personas perceptoras de RGI o AES. La iniciativa, impulsada desde el área de Cultura, busca «fomentar el aprendizaje, la creatividad y el bienestar de la ciudadanía, consolidando a Etxebarri como un municipio con una oferta cultural y formativa muy variada».

