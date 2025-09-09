El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Uno de los talleres consistirá en perfeccionar técnicas de 'patchwork' (técnica de cosido de retales), punto o ganchillo. José Usoz

Desde elaborar un menú equilibrado hasta la restauración de muebles, así serán los talleres de Etxebarri

El Ayuntamiento ha preparado un completo programa de cursos, que arrancarán en octubre y tendrán lugar en diferentes espacios municipales

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Etxebarri

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:15

El Ayuntamiento de Etxebarri ha preparado un completo programa de cursos y talleres que arrancarán en octubre y tendrán lugar en diferentes espacios municipales como el CIME, la Casa de Cultura o Talka. La programación abarca temáticas muy diversas, pensadas «para todos los gustos y edades a partir de los 16 años. Los vecinos podrán elegir entre propuestas vinculadas a la cocina, las artes creativas, la literatura, el cine o el cuidado personal». Desde aprender a elaborar menús equilibrados en los talleres de cocina, perfeccionar técnicas de 'patchwork' (técnica de cosido de retales), punto o ganchillo, hasta dar los primeros pasos en el mundo del cine utilizando sólo el teléfono móvil.

No faltan tampoco las actividades centradas en el bienestar, como los espacios de estiramientos y relajación, ni aquellas que promueven la sostenibilidad, con cursos dedicados a la restauración y reciclaje de muebles. «También habrá lugar para la lectura y el diálogo literario, con un encuentro mensual que invita a la reflexión colectiva en torno a diferentes obras», propone el Consistorio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de septiembre y podrán realizarse en el Área Sociocultural (Edificio CIME 2ª planta), en la Casa de Cultura o a través de la web municipal. Cada grupo deberá contar con un mínimo de participantes y, en caso de superarse el número de plazas, las personas empadronadas en Etxebarri tendrán prioridad. Además, existen bonificaciones para familias numerosas, monoparentales y personas perceptoras de RGI o AES. La iniciativa, impulsada desde el área de Cultura, busca «fomentar el aprendizaje, la creatividad y el bienestar de la ciudadanía, consolidando a Etxebarri como un municipio con una oferta cultural y formativa muy variada».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  3. 3

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  7. 7 La mejor vaca de España es de Sopuerta
  8. 8 Brasas en el centro de Algorta
  9. 9

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  10. 10

    Varios individuos intentan robar herramientas en la nueva pastelería Don Manuel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Desde elaborar un menú equilibrado hasta la restauración de muebles, así serán los talleres de Etxebarri

Desde elaborar un menú equilibrado hasta la restauración de muebles, así serán los talleres de Etxebarri