«No hay que hacer concesiones ante la ola reacionaria que estamos viviendo»

Basauri inauguró en 2012 Marienea, la casa de las mujeres de la localidad. Un espacio que en los últimos trece años se ha convertido en un modelo de referencia para otros municipios de Euskadi. Allí recibe a EL CORREO Isabel Cadaval, concejala de Igualdad del Ayuntamiento, para hablar, con el 8-M en el horizonte, sobre las actividades implementadas desde el gobierno municipal en materia de feminismo, el papel que ha jugado Marienea en este ámbito y sobre la ola reaccionaria que crece en muchos países de nuestro entorno.

«La casa de las mujeres es una reivindicación histórica de las basauritarras» cuenta Cadaval. «Tiene un firme arraigo, vinculado a muchas luchas, con el ejemplo más claro de las 11 de Basauri». Estas mujeres, que sufrieron un proceso penal entre los años 1976 y 1985 acusadas de haber abortado, marcaron un antes y un después en la batalla por este derecho en nuestro país. «Cuando se inauguró, la mayoría de los grupos y servicios feministas confluyeron en Marienea».

Allí se ubica la escuela de empoderamiento, que funciona como un curso escolar, de septiembre a junio. Durante esos meses se dan todo tipo de actividades: charlas, talleres, presentaciones de libros o exposiciones entre otras cosas. También acoge el CIM (Centro de información de las mujeres), que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico a las víctimas y supervivientes de la violencia machista, la oficina de información sexual o el servicio Batera Bikain, dedicado a impartir formaciones en los colegios de secundaria y ahora también de primaria. «Es fundamental comenzar desde la infancia a educar en valores de igualdad» destaca la concejala. «En primaria, por ejemplo, empezamos por abordar el tema de los patios, hacerlos mas igualitarios en la ocupación del espacio».

Sobre los diferentes grupos feministas que pueblan Marienea, Cadaval destaca la heterogeneidad entre ellos. «Aunque tengan una diferente raigambre lo que sí hay es una sintonía, una unidad de acción». La edil pone el ejemplo del grupo 'Viejas Feministas'. «Hace unos años recibimos aviso desde Satevi, el teléfono de atención especializada de Euskadi para víctimas de violencia machista, de que recibían muchas llamadas de gente mayor en Basauri. Comenzamos entonces a realizar un trabajo con ellas y finalmente conformaron su grupo autónomo, que es a lo que aspiramos». Sobre la participación en las actividades de Marienea, Cadaval señala que aún no puede ofrecer datos oficiales del último año pero que sin duda va en aumento.

Auge reaccionario

Pasando a las movilizaciones feministas, como el 8-M o el 25-N, la edil se muestra preocupada. «Vivimos un pico en torno a los años 2018 y 2019, cuando se celebró la huelga feminista, pero ahora estamos en un momento muy complicado. Asistimos a un ola reaccionaria que está calando en diferentes países. Están entrando mensajes machistas y reaccionarios que confrontan el auge del feminismo y una agenda que parecía aceptada». Una preocupación que no es en ningún caso resignación. «Estaremos enfrente, porque o trabajamos en el feminismo o no hay futuro. No hay que mostrar ningún tipo de comprensión ni concesión hacia ese tipo de discursos».

Preguntada por la forma de combatirlos la concejala destaca la importancia de ser cautos e inteligentes. «La contundencia, el fondo de los mensajes no debe cambiar, pero sí la forma. Tenemos que encontrar otras maneras para enfrentar las formas novedosas que adopta el machismo». Un buen ejemplo es la instalación que el Ayuntamiento inauguró en los bajos de Marienea. Una experiencia visual y sonora en la que el público va viendo la vida de un chico y una chica desde su nacimiento, para apreciar los contrastes entre ambas. «La consejera del Gobierno vasco estuvo aquí para verlo y parece que van a replicarlo en otros lugares de la comunidad».

La concejala terminaba recordando una frase de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, que resulta apropiada para el momento actual: «No olvidéis jamás que bastará una crisis política o económica para que los derechos de la mujer vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida»