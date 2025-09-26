Basauri externalizará la gestión de la atención diurna y la vivienda comunitaria El Consistorio, gobernado en mayoría por PNV y PSE, saca adelante el servicio con los votos en contra de EH Bildu y Podemos, y la abstención del PP

El pleno se ha celebrado en la Taberna Mayor de San Miguel, con motivo de las fiestas que empiezan este fin de semana. A él acudieronciudadanos con banderas palestinas para protestar contra del genocidio de Gaza.

Ane Ontoso Basauri Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:11

Basauri externalizará la gestión de la atención diurna (centros de apoyo para personas en situación de dependencia) y la vivienda comunitaria o compartida. Así se ha decidido en pleno cuando se votó el establecimiento y prestación por el Ayuntamiento de estos servicios. El Consistorio, gobernado en mayoría por PNV y PSE, ha sacado adelante la propuesta con los votos en contra de EH Bildu y Podemos, y la abstención del PP.

Para la coalición soberanista, «los cuidados, dentro de lo que se pueda, han de darse desde lo público. Las empresas quieren maximizar beneficios y minimizar costes, como es lógico y este es un ámbito supersensible». Y recordaron precedentes, como el orden de cierre por Diputación de una residencia concertada de mayores en Barakaldo en 2022.

Sin experiencia

El Consistorio defendió que «no dispone de recursos humanos ni personal especializado capacitado para realizar el servicio, y lo externaliza, como otros muchos, para ofrecer la mejor prestación posible a los usuarios». Según PNV, «son servicios novedosos y el Ayuntamiento no tiene experiencia. Y esta manera, al menos de forma inicial, es más rápida». EH Bildu le instó entonces a comprometerse a que en un futuro acabara en gestión directa y así repensar su voto. El Ayuntamiento, sin embargo, respondió que en este momento «no podemos comprometernos a más».