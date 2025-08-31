Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa

Una mujer de 33 años ha fallecido y tres personas más han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre dos turismos en la N- ... 240 a la altura de Lemoa. La Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de este fatal accidente.

Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, el siniestro ha tenido lugar hacia la 1.40 horas de la madrugada en el punto kilométrico 47. Se trata de la carretera que une Galdakao con Lemoa. Dos vehículos han chocado por causas que se desconocen.

Debido a las graves lesiones sufridas en el siniestro una mujer ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas y evacuadas al Hospital de Cruces. Por el momento, no han transcendido más información sobre su estado de salud.

Tras la colisión, la vía ha permanecido cortada en ambos sentidos de la circulación hasta las 05:30 horas. En ese momento, se han retirado los vehículos siniestrados de la carretera y ha quedado abierta.