Las feministas llaman a celebrar un 8-M masivo en Bilbao contra el retroceso en derechos y el avance del fascismo

La coordinadora de asociaciones feministas de Bilbao que organiza desde hace años el 8 de Marzo, Bilbo Feminista Saretzen, ha llamado este martes a ocupar las calles el próximo sábado, con motivo del día internacional de la mujer, en una marcha masiva que partirá del Sagrado Corazón. Según han defendido, «es más necesario que nunca demostrar la fuerza del movimiento ante el auge de las políticas que atentan contra los logros de las mujeres y de otros colectivos sociales». El lema de este año es 'Valentía feminista contra el fascismo'.

«Ante el aumento del fascismo, el movimiento feminista seguirá defendiendo la osadía y la valentía. Reivindicamos el valor político del feminismo, ante el aumento de las violencias machistas y fascistas en diferentes ámbitos. Los derechos de las mujeres y de las niñas no se tocan, en Bilbao los machistas y los fascistas no pasarán porque nos tendrán enfrente«, ha expresado una de las portavoces, Amanda Verrone.

La manifestación, a la que se unirán diferentes columnas llegadas desde los barrios, partirá a las 18.00 horas del Sagrado Corazón. Las columnas arrancarán a las 17.30 horas de Rekalde, a las 17.45 de la plaza Indautxu, a las 17.00 de Santutxu, a las 17.30 del puente de San Antón y a las 17.45 de la plaza Corazón de María. A las 16.30 saldrá otra de Zurbaranbarri y de Trauko lo hará desde las 17.00 horas. Mientras, de la plaza San Pedro de Deusto partirá a las 17.45 horas. El bloque abolicionista, mientras, se reunirá antes de la salida de la manifestación de la esquina de la Gran Vía, donde se sitúa Halcón Viajes, y repartirán pancartas contra la explotación sexual de las mujeres.

Concentradas frente a las escalinatas del Ayuntamiento, las feministas han denunciado que no corren buenos tiempos para las mujeres o el colectivo LGTIBQ. Por ejemplo, han recordado que Milei va a eliminar la figura del feminicidio del Código Penal, que Trump niega la existencia del colectivo trans y ha aprobado un decreto para que no participen en el deporte femenino. Afganistán, mientras, prohíbe hablar a las mujeres en público y Meloni no permitirá inscribir a los hijos de las parejas homosexuales en Italia. En Polonia, se ha prohibido el aborto en casi todas las circunstancias y en Hungría no se permite hablar de homosexualidad en las escuelas. Por otro lado, denuncian, se está instrumentalizando la lucha por la igualdad de la mujer para promover políticas racistas en países como España, Francia e Italia.

Resistencia

«Estamos en un momento difícil, que nos interpela de forma directa y amenazante. Estamos viviendo un auge del fascismo, de la extrema derecha, que viene de la mano de una reacción contra el feminismo, sus logros, los derechos de las mujeres y de otras muchas luchas sociales», han relatado. Según han denunciado, «el momento da mucho miedo porque el discurso fascista y de la extrema derecha está calando no solo en las instituciones, si no también en la calle. Pero el miedo es una herramienta de control social. Porque los fascistas nos quieren aisladas, desmovilizadas, sin esperanza». Por eso, han asegurado, «saldremos a la calle a decir que el miedo no nos va a paralizar, vamos a reivindicar la osadía feminista para romper el miedo, el silencio y hacer frente a los nostálgicos que quieren que retrocedamos».

Los colectivos han defendido que «nuestra libertad, la soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas está siendo amenazada porque es un obstáculo para el sistema heteropatriarcal y capitalista y cuestiona los privilegios de los hombres blancos burgueses. Nuestra revolución feminista es un impugnación del proyecto machista, neoliberal, racista, colonialista, tránsfobo, capacistista, euskarófobo, supremacista y ecocida», han relatado. «El feminismo no es solo resistencia, también es una forma de vida. Es romper moldes. La lucha feminista lleva décadas cambiando la vida de la gente», han recordado.