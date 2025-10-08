El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La crisis de los cribados del cáncer de mama se cobra la salida de la consejera de Salud
El avión que ha sobrevolado hoy Bilbao, en una fotografía tomada durante otra misión. Meteo France / Safire

El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas

El 'ATR42' de la agencia meteorológica gala ha medido el CO2 presente en la atmósfera del Gran Bilbao, en el marco de un estudio europeo

Josu García

Josu García

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:59

Comenta

Durante algo menos de dos horas y media y a 17.000 pies de altura (5 kilómetros), un avión científico del Gobierno francés ha estado sobrevolando los cielos de Bizkaia en la mañana y parte de la tarde de este miércoles. El aparato, un 'ATR42' tenía previsto aterrizar en Loiu sobre las 13.00 horas procedente de Toulouse, pero, finalmente, no ha hecho escala y ha regresado directamente a la base que tiene en la localidad francesa.

Trayectoria seguida por el avión científico francés. Flightradar 24

Pero, ¿por qué un avión de Meteo France, la agencia meteorológica gala, ha realizado numerosas pasadas por encima de Bilbao? Se trata de un vuelo relacionado con una misión científica. El 'ATR42' pertenece al grupo de investigación Safire y cuenta con el respaldo europeo para desarrollar diversos estudios relacionados con la meteorología y el cambio climático.

Este avión es la joya de la corona de la tecnología que tiene Meteo France. Acaba de instalar a bordo diversos rádares, medidores y sondas. Y en Bizkaia se ha dedicado a calibrar esos aparatos y medir, de paso, la concentración de CO2, el gas producido por la actividad industrial humana y que provoca el recalentamiento de la tierra.

El aparato, con matrícula F-HTMO, ha entrado en el espacio aéreo vizcaíno a las 11.54 horas. Y ha realizado 16 pasadas desde Matxitxako hasta Las Encartaciones, a 5 kilómetros de altitud. A las 14.15 horas ha salido del territorio, de regreso a Toulouse. Se supone que ha conseguido valiosos datos que ahora habrá que procesar y validar.

El precedente del 'cazatornados' de EE UU

No es la primera vez que un avión meteorológico extranjero sobrevuela el cielo de Bizkaia. En enero pasado, 'Kermit', una aeronave estadounidense que se dedica a introducirse en el ojo de grandes borrascas y huracanes, hizo escala en Bilbao, en su viaje para estudiar los efectos del temporal 'Éowyn', que estaba arrasando parte de Irlanda. Entonces, el Lockheed P-3 Orion del Gobierno de Estados Unidos causó sensación en el aeródromo del Txorierri.

El anuncio de la llegada (finalmente frustrada) del 'ATR42' de Safire también había despertado interés en algunos 'spotters' (aficionados a la fotografía aeronáutica) que frecuentan 'La Paloma'. Se trata de un avión «especial» y «único», explica Asier de Prado, de @spotting_bio . Sin embargo, por desgracia, los entusiastas de los aviones se han tenido que conformar con ver un punto en el cielo y seguir sus pasadas por Flightradar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  3. 3 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  4. 4 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  5. 5 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  6. 6

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  7. 7

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  10. 10

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas

El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas