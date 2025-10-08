El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas El 'ATR42' de la agencia meteorológica gala ha medido el CO2 presente en la atmósfera del Gran Bilbao, en el marco de un estudio europeo

Josu García Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Durante algo menos de dos horas y media y a 17.000 pies de altura (5 kilómetros), un avión científico del Gobierno francés ha estado sobrevolando los cielos de Bizkaia en la mañana y parte de la tarde de este miércoles. El aparato, un 'ATR42' tenía previsto aterrizar en Loiu sobre las 13.00 horas procedente de Toulouse, pero, finalmente, no ha hecho escala y ha regresado directamente a la base que tiene en la localidad francesa.

Ampliar Trayectoria seguida por el avión científico francés. Flightradar 24

Pero, ¿por qué un avión de Meteo France, la agencia meteorológica gala, ha realizado numerosas pasadas por encima de Bilbao? Se trata de un vuelo relacionado con una misión científica. El 'ATR42' pertenece al grupo de investigación Safire y cuenta con el respaldo europeo para desarrollar diversos estudios relacionados con la meteorología y el cambio climático.

Este avión es la joya de la corona de la tecnología que tiene Meteo France. Acaba de instalar a bordo diversos rádares, medidores y sondas. Y en Bizkaia se ha dedicado a calibrar esos aparatos y medir, de paso, la concentración de CO2, el gas producido por la actividad industrial humana y que provoca el recalentamiento de la tierra.

El aparato, con matrícula F-HTMO, ha entrado en el espacio aéreo vizcaíno a las 11.54 horas. Y ha realizado 16 pasadas desde Matxitxako hasta Las Encartaciones, a 5 kilómetros de altitud. A las 14.15 horas ha salido del territorio, de regreso a Toulouse. Se supone que ha conseguido valiosos datos que ahora habrá que procesar y validar.

El precedente del 'cazatornados' de EE UU

No es la primera vez que un avión meteorológico extranjero sobrevuela el cielo de Bizkaia. En enero pasado, 'Kermit', una aeronave estadounidense que se dedica a introducirse en el ojo de grandes borrascas y huracanes, hizo escala en Bilbao, en su viaje para estudiar los efectos del temporal 'Éowyn', que estaba arrasando parte de Irlanda. Entonces, el Lockheed P-3 Orion del Gobierno de Estados Unidos causó sensación en el aeródromo del Txorierri.

El anuncio de la llegada (finalmente frustrada) del 'ATR42' de Safire también había despertado interés en algunos 'spotters' (aficionados a la fotografía aeronáutica) que frecuentan 'La Paloma'. Se trata de un avión «especial» y «único», explica Asier de Prado, de @spotting_bio . Sin embargo, por desgracia, los entusiastas de los aviones se han tenido que conformar con ver un punto en el cielo y seguir sus pasadas por Flightradar.