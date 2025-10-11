La mitad de las bodas, en viernes, y los novios cada vez mayores

Carlos Benito Sábado, 11 de octubre 2025, 00:14 Comenta Compartir

Para percibir algunas tendencias, basta con estar en el mundo: si hablamos de nupcialidad, todos tenemos claro que la gente cada vez se casa menos y que, en pleno auge de las bodas civiles, seguir diciendo lo de 'llevar al altar' nos delata como criaturas de tiempos remotos. Pero los informes del Instituto Vasco de Estadística nos permiten poner cifras a esas intuiciones y comprobar hasta qué punto la realidad se ajusta a nuestra apreciación. El Eustat difundió ayer la Estadística de Matrimonios correspondiente a 2024, que podríamos reducir a tres titulares apresurados: hubo más bodas que en el ejercicio anterior, los novios cada vez son mayores y se celebran muchas más ceremonias en viernes que en sábado.

Lo del incremento, por supuesto, es relativo, uno de esos picos que se producen dentro del descenso paulatino: en 2024 se celebraron en Euskadi 7.455 matrimonios, es decir, un 2,6% más que en 2023. De ellos, 7.178 fueron entre personas de diferente sexo, lo que supone 156 más que en el año anterior, pero esos aumentos no dejan de ser pequeñas desviaciones en la tendencia general: si tomamos como referencia 2019, el año previo al desbarajuste pandémico, se ha producido un descenso del 0,2%; si nos remontamos a 2014, una década antes, veremos que la cifra de matrimonios heterosexuales era entonces de 7.312, mientras que allá por 2004 superaba aún los diez mil. Sí suponen un incremento notable, del 14,5%, los 277 matrimonios entre contrayentes del mismo sexo, donde dominaron levemente (con un 52,3%) los de mujeres.

La edad de los contrayentes sigue aumentando. En las bodas heterosexuales, la media de los hombres es ya de 39,2 años y la de las mujeres, de 37,3, en un cálculo que se hace eliminando de la cuenta a divorciados y viudos. Las dos cifras se van acercando a la significativa frontera de los 40, pero se mantiene sin recortar esa diferencia de alrededor de dos años entre cónyuges. En las bodas homosexuales, los contrayentes son aún mayores: 41,5 años ellos y 38,1 ellas. ¿Cuántos de los que se casaron en 2024 eran divorciados o, podríamos decir, reincidentes? También cada vez más: alrededor del 16% en los matrimonios de distinto sexo y, en las bodas homosexuales, el 12,1% de los varones y el 8,4% de las mujeres.

Por debajo de Europa

Nueve de cada diez bodas fueron civiles, y en realidad el redondeo se queda corto (son el 92,3%), cuando hace tres décadas suponían solo una de cada cuatro. Esa circunstancia lleva aparejado un curioso cambio que ha llegado para quedarse: el 49,1% de las bodas del año pasado se celebraron en viernes, día que desde 2017 ha tomado el relevo al sábado (con un 29%) como jornada nupcial por excelencia.

La tasa de nupcialidad vasca en 2024, de 3,1 matrimonios por cada mil habitantes, se sitúa por debajo de la española y de la europea. El Eustat también dedica un apartado a la nacionalidad de los nuevos cónyuges. En uno de cada cinco matrimonios entre personas de distinto sexo, uno o los dos contrayentes procedían del extranjero. ¿Quizá pensamos, por esas estadísticas intuitivas que manejamos, que eso va a más? Pues en realidad no: ese 20,7% supone un descenso de cuatro puntos con respecto al porcentaje del año anterior.

