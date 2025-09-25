Zierbena hace gala de su esencia marinera con su popular fiesta del Kantauri Fest El evento, que se celebrará en el puerto pesquero el 4 y 5 de octubre, contará con embarcaciones tradicionales, terrazas gastronómicas, catas comentadas y demostraciones de oficios del mar

Tradición, sabor y diversión se darán cita el próximo fin de semana en Zierbena, que celebrará los días 4 y 5 de octubre una nueva edición del Kantauri Fest, patrocinado por EL CORREO. Las inmediaciones del puerto pesquero acogerán este evento que se ha convertido en una esperada cita en la que el pueblo galipo abre sus puertas y comparte lo mejor de su cultura marinera y gastronómica. «Kantauri Fest es mucho más que un festival gastronómico. Es una celebración de nuestras raíces, de nuestra tradición marinera y de nuestra cultura», expresa el alcalde, Eugenio Mendikote.

El programa arrancará con la tradicional bajada de las tripulaciones desde la ermita de Nuestra Señora Virgen del Puerto, a las 12.00 horas. A partir de entonces los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades, con una exposición de embarcaciones tradicionales, terrazas gastronómicas con una amplia oferta y un mercado con diferentes puestos que abarcan desde ropa marinera a cerámica y bolsos, entre otros productos. Las catas comentadas y 'showcookings', repartidos en distintas carpas, permitirán descubrir nuevos sabores y maridajes que van desde vinos hasta guisos y cócteles.

El festival incluye actividades acuáticas como paddle surf y bautismos de buceo, talleres infantiles de cocina, demostraciones de oficios del mar como el trabajo de las rederas o la izada de una embarcación tradicional. Las jornadas se amenizarán con música en directo de grupos como Lost in Covers, Love Supreme, Rollito Acústico, Muñatones Otxote y The Golden Covers.

