El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El programa arrancará con la tradicional bajada de las tripulaciones desde la ermita de Nuestra Señora Virgen del Puerto. Yvonne Iturgaiz

Zierbena hace gala de su esencia marinera con su popular fiesta del Kantauri Fest

El evento, que se celebrará en el puerto pesquero el 4 y 5 de octubre, contará con embarcaciones tradicionales, terrazas gastronómicas, catas comentadas y demostraciones de oficios del mar

Diana Martínez

Zierbena

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:39

Tradición, sabor y diversión se darán cita el próximo fin de semana en Zierbena, que celebrará los días 4 y 5 de octubre una nueva edición del Kantauri Fest, patrocinado por EL CORREO. Las inmediaciones del puerto pesquero acogerán este evento que se ha convertido en una esperada cita en la que el pueblo galipo abre sus puertas y comparte lo mejor de su cultura marinera y gastronómica. «Kantauri Fest es mucho más que un festival gastronómico. Es una celebración de nuestras raíces, de nuestra tradición marinera y de nuestra cultura», expresa el alcalde, Eugenio Mendikote.

El programa arrancará con la tradicional bajada de las tripulaciones desde la ermita de Nuestra Señora Virgen del Puerto, a las 12.00 horas. A partir de entonces los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades, con una exposición de embarcaciones tradicionales, terrazas gastronómicas con una amplia oferta y un mercado con diferentes puestos que abarcan desde ropa marinera a cerámica y bolsos, entre otros productos. Las catas comentadas y 'showcookings', repartidos en distintas carpas, permitirán descubrir nuevos sabores y maridajes que van desde vinos hasta guisos y cócteles.

El festival incluye actividades acuáticas como paddle surf y bautismos de buceo, talleres infantiles de cocina, demostraciones de oficios del mar como el trabajo de las rederas o la izada de una embarcación tradicional. Las jornadas se amenizarán con música en directo de grupos como Lost in Covers, Love Supreme, Rollito Acústico, Muñatones Otxote y The Golden Covers.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  7. 7 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  8. 8 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  9. 9

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  10. 10 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zierbena hace gala de su esencia marinera con su popular fiesta del Kantauri Fest

Zierbena hace gala de su esencia marinera con su popular fiesta del Kantauri Fest