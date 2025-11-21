El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La concejala de Cultura, Estibaliz Freije, la alcaldesa, Marijose Blanco, y Maider Lastra, del centro internacional del títere de Tolosa. A. P.

Los títeres toman el museo Rialia de Portugalete

Una selección de 50 marionetas de origen africano, asiático y europeo podrán ser admiradas junto a la Ría hasta el próximo 22 de febrero

Laura González

Laura González

Portugalete

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

Como ya es tradición, el museo Rialia de Portugalete ofrece una exposición especial de cara al cierre del año, para que pueda ser disfrutada por todos los públicos, pensando sobre todo en las familias y en los pequeños, como un plan para el periodo vacacional. En este caso el espacio ofrece una propuesta educativa a través del mundo de los títeres, con una selección de medio centenar de marionetas de origen africano, asiático y europeo, entre las que destacan los famosos 'Batasunis' del programa de ETB 'Vaya Semanita'.

Esta muestra se puede ya visitar, hasta el próximo 22 de febrero. Forma parte de la colección de Topic, el centro internacional del títere de Tolosa, el único dedicado al arte de las marionetas en toda Europa, que cuenta con más de 2.800 piezas, desde el siglo XVIII.

Al margen de la exposición, Rialia también desarrollará un programa de actividades, con un taller de animación abierto a todo el público este domingo. El 20 de diciembre y el 17 de enero también habrá otras dos sesiones, para un público familiar, para aprender a construir títeres de manera sencilla y con materiales reutilizados. El equipo del museo además ofrecerá desde este próximo martes en los centros educativos varias actividades, como la creación de marionetas con diferentes técnicas, como guantes o varillas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  7. 7 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  8. 8 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los títeres toman el museo Rialia de Portugalete

Los títeres toman el museo Rialia de Portugalete