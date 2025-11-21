Los títeres toman el museo Rialia de Portugalete Una selección de 50 marionetas de origen africano, asiático y europeo podrán ser admiradas junto a la Ría hasta el próximo 22 de febrero

Como ya es tradición, el museo Rialia de Portugalete ofrece una exposición especial de cara al cierre del año, para que pueda ser disfrutada por todos los públicos, pensando sobre todo en las familias y en los pequeños, como un plan para el periodo vacacional. En este caso el espacio ofrece una propuesta educativa a través del mundo de los títeres, con una selección de medio centenar de marionetas de origen africano, asiático y europeo, entre las que destacan los famosos 'Batasunis' del programa de ETB 'Vaya Semanita'.

Esta muestra se puede ya visitar, hasta el próximo 22 de febrero. Forma parte de la colección de Topic, el centro internacional del títere de Tolosa, el único dedicado al arte de las marionetas en toda Europa, que cuenta con más de 2.800 piezas, desde el siglo XVIII.

Al margen de la exposición, Rialia también desarrollará un programa de actividades, con un taller de animación abierto a todo el público este domingo. El 20 de diciembre y el 17 de enero también habrá otras dos sesiones, para un público familiar, para aprender a construir títeres de manera sencilla y con materiales reutilizados. El equipo del museo además ofrecerá desde este próximo martes en los centros educativos varias actividades, como la creación de marionetas con diferentes técnicas, como guantes o varillas.