Reabren esta tarde el polideportivo de Lasesarre en Barakaldo tras el incendio que obligó a su desalojo La actividad se retomará a partir de las 15.00 horas salvo en la cancha, que ha sufrido afecciones por el fuego desatado ayer en el exterior, en uno de sus accesos

Laura González Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

Tras el incendio desatado en la parte trasera y exterior del polideportivo de Lasesarre de Barakaldo, en la tarde de este miércoles, que obligó a desalojar a un importante número de personas que se encontraban en ese momento en el recinto, el Ayuntamiento reabrirá la instalación esta tarde, a partir de las 15.00 horas. Aunque no lo hará en su totalidad ya que el pabellón, la cancha en la que entrenan y juegan varios clubes, ha sufrido afecciones por las llamas.

En concreto, ha dañado parte de la cubierta y también una puerta de acceso. El suceso se registró hacia las 19.20 horas cuando en el interior se encontraban alrededor de 300 personas, en palabras de los propios trabajadores. Además de los niños que asistían a los cursos de natación y sus familiares que aguardaban a que los pequeños acabaran las clases, había una treintena de niñas del Zuazo entrenando, otra treintena de chicos practicando balonmano y una quincena más del club de patinaje, así como los usuarios habituales del resto de instalaciones.

En cuanto se tuvo conocimiento del fuego, se procedió al desalojo del polideportivo para evitar daños personales, ya que además de las llamas, que eran visibles desde algunos puntos, el humo se había adueñado de algunas estancias, como en la zona del spa, lo que dificultaba la respiración de los usuarios. El incendio, que tuvo que ser sofocado con la intervención de varias dotaciones de Bomberos, se originó por «causas que se desconocen», según fuentes del Consistorio. No obstante, testigos consultados por este periódico indicaron que la zona donde se iniciaron las llamas es la misma en la que se ha denunciado la presencia de personas sin hogar conflictivas desde hace tiempo.

Según su relato, habrían prendido diverso material para hacer una fogata y calentarse ante la bajada de temperaturas que estos días está experimentando Bizkaia en la que se considera la primera ola de frío de este otoño-invierno. Esta mañana era visible en la zona la presencia de restos de varios colchones, además de ropa y numerosos enseres, gran parte de ello calcinado.

La alarma interior no sonó

Asier Otegi, miembro del cuerpo técnico del Zuazo, que estaba entrenando a un grupo de chicas, ayudó a la Policía Municipal en las labores para vaciar el recinto. «Estábamos en el módulo número dos y una de nuestras niñas avisó de que había fuego en el exterior». Acto seguido, este entrenador dio aviso a los agentes. «Salimos por nuestra cuenta, por suerte estaba abierto el portón de abajo. En cuanto llegó la Policía ayudamos a avisar a la gente porque la alarma de incendio del interior del recinto no sonó. Sí que se escuchaba la que hay en las pistas de fuera, pero dentro mucha gente estaba en los vestuarios o en las duchas y no se enteraba de nada».

