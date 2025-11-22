Portugalete precinta dos locales de hostelería por insalubridad El Ayuntamiento suspende temporalmente la actividad de los establecimientos tras detectar «deficiencias» higiénicas e infracciones administrativas

Andrea Cimadevilla Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:52 Comenta Compartir

La Policía Local y el área de Sanidad del Ayuntamiento de Portugalete han precintado dos locales de hostelería situados en las calles Practicantes Adán y Grijalba y San Ignacio por insalubridad. Fuentes del Gobierno municipal confirman que los establecimientos fueron inspeccionados los pasados días 8 y 14 de noviembre en un operativo conjunto entre la Ertzaintza de Muskiz y la Policía Municipal que tenía como objetivo verificar «la actividad y sus requisitos administrativos e higiénicos».

Las comprobaciones permitieron detectar una serie de «deficiencias», que han llevado al Consistorio a proceder a la suspensión temporal de la actividad hasta la subsanación de las infracciones halladas.

El Ayuntamiento avanza que continuará realizando inspecciones durante los próximos días en «mas establecimientos» con la finalidad de prevenir delitos, infracciones y un buen estado de los locales.