Portugalete incrementa su turismo cerca de un 21% y supera los 11.000 visitantes en verano El Puente Colgante volvió a ser uno de los grandes atractivos turísticos de la villa tras recibir 43.000 usuarios

Diana Martínez Portugalete Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:26

El turismo se consolida en Portugalete, donde este verano se ha incrementado cerca de un 21% con respecto al pasado ejercicio. En concreto, según el balance que ha presentado este miércoles el Ayuntamiento jarrillero, entre junio y septiembre se registraron 11.052 visitantes, 1.915 más que durante el mismo periodo en 2024. Los datos revelan que el 40,3% de los turistas llegaron de otras comunidades autónomas del Estado, destacando Madrid (1.144), Andalucía (727), Cataluña (677) y la Comunidad Valenciana (604), mientras que el 26,9%, del País Vasco (3.201).

El 30,7% restante correspondió a visitantes europeos, con especial presencia de Italia (553), Francia (512) y Alemania (451). Aunque también han llegado de otros continentes. En ese aspecto, destacan las 175 personas llegadas desde Estados Unidos. Asimismo, las consultas atendidas desde la oficina de turismo fueron 22.973, ligeramente inferiores al año anterior (23.886).

Además del museo Rialia y el albergue –que registró 2.348 pernoctaciones–, el Puente Colgante, al unir ambas márgenes de la ría, volvió a ser uno de los grandes atractivos turísticos. Entre junio y septiembre se contabilizaron 42.974 usuarios, un 5,15% más que el pasado ejercicio (40.866). En cuanto a la procedencia, destaca la presencia de visitantes extranjeros (21.113), seguidos de turistas del resto del Estado (16.487) y de Euskadi (5.374). Entre los países con mayor afluencia figuran Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.