El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entre los países con mayor afluencia de visitantes recibidos en la villa figuran Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. E. C.

Portugalete incrementa su turismo cerca de un 21% y supera los 11.000 visitantes en verano

El Puente Colgante volvió a ser uno de los grandes atractivos turísticos de la villa tras recibir 43.000 usuarios

Diana Martínez

Portugalete

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:26

Comenta

El turismo se consolida en Portugalete, donde este verano se ha incrementado cerca de un 21% con respecto al pasado ejercicio. En concreto, según el balance que ha presentado este miércoles el Ayuntamiento jarrillero, entre junio y septiembre se registraron 11.052 visitantes, 1.915 más que durante el mismo periodo en 2024. Los datos revelan que el 40,3% de los turistas llegaron de otras comunidades autónomas del Estado, destacando Madrid (1.144), Andalucía (727), Cataluña (677) y la Comunidad Valenciana (604), mientras que el 26,9%, del País Vasco (3.201).

El 30,7% restante correspondió a visitantes europeos, con especial presencia de Italia (553), Francia (512) y Alemania (451). Aunque también han llegado de otros continentes. En ese aspecto, destacan las 175 personas llegadas desde Estados Unidos. Asimismo, las consultas atendidas desde la oficina de turismo fueron 22.973, ligeramente inferiores al año anterior (23.886).

Además del museo Rialia y el albergue –que registró 2.348 pernoctaciones–, el Puente Colgante, al unir ambas márgenes de la ría, volvió a ser uno de los grandes atractivos turísticos. Entre junio y septiembre se contabilizaron 42.974 usuarios, un 5,15% más que el pasado ejercicio (40.866). En cuanto a la procedencia, destaca la presencia de visitantes extranjeros (21.113), seguidos de turistas del resto del Estado (16.487) y de Euskadi (5.374). Entre los países con mayor afluencia figuran Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación
  10. 10 Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Portugalete incrementa su turismo cerca de un 21% y supera los 11.000 visitantes en verano

Portugalete incrementa su turismo cerca de un 21% y supera los 11.000 visitantes en verano