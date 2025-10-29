Portugalete cubrirá el frontón municipal del casco histórico El pleno abordará mañana la aprobación definitiva del estudio de detalle de la cubierta que permitirá a colectivos culturales y deportivos disfrutar de este espacio en cualquier época del año

Diana Martínez Portugalete Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:31

Con el fin de mejorar el aprovechamiento de los espacios públicos, el Ayuntamiento de Portugalete abordará en el pleno de mañana, jueves, la aprobación definitiva del estudio de detalle para instalar una cubierta en el frontón municipal del casco histórico, situado entre las calles Casilda Iturrizar y Centenario Puente Colgante. Una actuación que responde a las «muchas peticiones de mejora del lugar para un uso más extendido entre el tejido deportivo, asociativo y cultural» de la villa, ha explicado este miércoles Jon Pesquera, concejal de Obras.

El estudio de detalle es una herramienta que suprime la obligación del retranqueo de tres metros dejando el recinto abierto. De esta manera, se permitirá instalar una cubierta más amplia para que se utilice un mayor espacio, ha señalado el edil, ya que la cobertura del frontón busca no solo facilitar el uso principalmente deportivo del lugar, también que pueda ser utilizado para actividades culturales, recreativas, asociativas, etc.

Por el momento se desconocen datos como el presupuesto y los plazos, ya que esta iniciativa conforma el inicio de las tramitaciones. «Una vez que se realice el proyecto de ejecución y se contrate no tardará mucho», apunta Pesquera, quien recuerda que la actuación fue acordada entre el equipo de gobierno (PSE) y EH Bildu en los Presupuestos del pasado ejercicio.