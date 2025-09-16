El PNV considera «inaplazables» las mejoras ferroviarias en Las Encartaciones Alcaldes y portavoces jeltzales de la comarca recorren varias localidades con representantes del partido en Madrid para trasladarles las actuaciones que estiman prioritarias

Alcaldes y portavoces municipales del PNV en Las Encartaciones se han reunido con miembros jeltzales en el Congreso y en el Senado para trasladarles sus prioridades en materia ferroviaria para la comarca, en la que existen muchas carencias en el servicio. Todo ello con el objetivo de que sus peticiones sean defendidas y promovidas en las Cortes Generales.

Los regidores de Güeñes, Balmaseda y Artzentales, Juan Andrés Iragorri, Alfonso San Vicente y Iosu Udaeta; los representantes en Alonsotegi, Carranza y Zalla, Joseba Urbieta, Irene Santisteban y Kepa Lambarri, han visitado junto al presidente de la Mancomunidad, Martín Pérez Garmendia, la diputada Nerea Renteria y los senadores Nerea Ahedo, María Dolores Etxano e Igotz López, distintas instalaciones ferroviarias de varias de estas localidades. Allí han podido comprobar de primera mano cuál es su estado, y han conocido los planes que están pendientes y las inquietudes de los vecinos.

En este recorrido, según han remarcado, ha quedado patente la necesidad de «modernización» de las líneas que vertebran la comarca, sobre todo de la de Aranguren-Carranza. En ese sentido, consideran «urgente» cumplir el acuerdo de transferencia ferroviaria, que contempla inversiones específicas en esta infraestructura. También han pedido en Zalla la aceleración del plan ya puesto en marcha para suprimir varios pasos a nivel y aproximadamente un kilómetro de vía.

Priorizar la línea 4 del metro

En Balmaseda y en Güeñes esta formación también cree que es importante la eliminación de otros de estos cruces peligrosos, abogando además por priorizar la conexión de la línea 4 del Metro «para que Alonsotegi pueda convertirse en vía de enlace directa con Bilbao». «Esto permitiría acortar tiempos de desplazamiento, aumentar frecuencias, facilitar el acceso al centro urbano y reforzar la integración territorial entre Enkarterri y la capital».

Los representantes jeltzales han coincidido en señalar en la necesidad de que «se tomen decisiones y se actúe con la mayor celeridad», afirmando que todas estas actuaciones «son inaplazables», debido a las deficiencias en este servicio en la comarca, donde los retrasos y las interrupciones son una constante, unido al riesgo que suponen los numerosos pasos a nivel que aún existen en Las Encartaciones y las barreras urbanas que dificultan la movilidad.