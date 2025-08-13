Peinan las faldas del monte Kolitza en busca de una mujer desaparecida en Balmaseda Yolanda, de 60 años, fue vista por última vez este martes en las inmediaciones de una zona boscosa de Balmaseda

Terry Basterra Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:45 | Actualizado 12:31h.

Varias decenas de personas peinan este miércoles el entorno del Kolitza, en Balmaseda, para encontrar a una mujer que desapareció en la tarde de ayer tras adentrarse en una zona rural situada en las faldas de este monte. La desaparecida, de nombre Yolanda, tiene unos 60 años de edad, pelo canoso blanco y lleva gafas. En el momento de la desaparición vestía una blusa blanca con flores, un pantalón pirata y sandalias de trekking. Según informa la Asociación de Voluntarios Digitales de Euskadi, precisa medicación y porta un dispositivo recolector tipo bolsa de colostomía.

Fuentes policiales han indicado que la mujer es una paciente de Las Laceras, una residencia de ancianos y centro de día situado en esta localidad en una zona muy próxima al monte. El centro ha declinado realizar cualquier declaración sobre lo sucedido a este diario.

El operativo de búsqueda está siendo coordinado por la Ertzaintza. En él participan efectivos de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate y de la Unidad Canina, miembros de la Policía Local de Balmaseda, Bomberos de Bizkaia, integrantes de Protección Civil de las agrupaciones de Amurrio, Alonsotegi y Balmaseda, personal de la DYA y el Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi además de varios vecinos y voluntarios a título particular.

La zona que se está rastreando es muy boscosa. Está llena de recovecos y senderos, además de encontrarse próxima al río Cadagua. Se encuentra justo en la zona limítrofe entre Bizkaia y Burgos. En las labores para dar con la mujer está tomando parte a su vez el helicóptero de la Policía autónoma vasca y también se han empleado drones.

La última vez que se vio a la desaparecida fue sobre las 15 horas de la tarde de ayer, en dirección a Pandozales hacia los bosques que pueblan las faldas del Kolitza, según explican personas que están participando en el operativo. La búsqueda se inició a última hora de ayer y se ha retomado en la mañana de hoy.