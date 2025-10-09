Muskiz congela los impuestos para el próximo año El Ayuntamiento aplicará bonificaciones en la tasa de residuos urbanos para paliar el impacto de la normativa europea, que obliga a que los vecinos asuman el coste de la gestión

Diana Martínez Muskiz Jueves, 9 de octubre 2025, 15:06

El Ayuntamiento de Muskiz congelará los impuestos municipales el próximo año, como el del IBI, vehículos de tracción mecánica o los de servicios deportivos y culturales. En sesión plenaria se ha aprobado la actualización de las ordenanzas fiscales, que traerá consigo la aplicación de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. Se trata de una normativa impuesta por la Unión Europea que obliga a los vecinos a asumir el coste de la gestión con el objetivo de que el servicio no sea deficitario, es decir, que los ayuntamientos recauden el 100% del coste.

Para paliar el impacto de esta medida obligatoria, en vigor desde 2022 y que Muskiz aplicará por primera vez el próximo ejercicio, el Consistorio minero pondrá en marcha dos medidas. En primer lugar, se aplicará la bonificación de un 10% del importe a viviendas que se sumen al programa especial de residuos orgánicos. Por otra parte, el impuesto será fraccionado en tres veces a lo largo del año.

Desde el Ayuntamiento han recordado que al pago de la tasa de residuos urbanos están obligados todos los titulares de un inmueble urbano, tanto de uso residencial como no residencial. La cuota será una cantidad anual fruto de la suma de una cuota básica y otra variable que será calculada proporcionalmente según la cantidad de residuos generados.