El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La normativa europea entró en vigor en 2022 y el Consistorio minero la aplicará por primera vez el próximo ejercicio. A. M.

Muskiz congela los impuestos para el próximo año

El Ayuntamiento aplicará bonificaciones en la tasa de residuos urbanos para paliar el impacto de la normativa europea, que obliga a que los vecinos asuman el coste de la gestión

Diana Martínez

Muskiz

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:06

Comenta

El Ayuntamiento de Muskiz congelará los impuestos municipales el próximo año, como el del IBI, vehículos de tracción mecánica o los de servicios deportivos y culturales. En sesión plenaria se ha aprobado la actualización de las ordenanzas fiscales, que traerá consigo la aplicación de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. Se trata de una normativa impuesta por la Unión Europea que obliga a los vecinos a asumir el coste de la gestión con el objetivo de que el servicio no sea deficitario, es decir, que los ayuntamientos recauden el 100% del coste.

Para paliar el impacto de esta medida obligatoria, en vigor desde 2022 y que Muskiz aplicará por primera vez el próximo ejercicio, el Consistorio minero pondrá en marcha dos medidas. En primer lugar, se aplicará la bonificación de un 10% del importe a viviendas que se sumen al programa especial de residuos orgánicos. Por otra parte, el impuesto será fraccionado en tres veces a lo largo del año.

Desde el Ayuntamiento han recordado que al pago de la tasa de residuos urbanos están obligados todos los titulares de un inmueble urbano, tanto de uso residencial como no residencial. La cuota será una cantidad anual fruto de la suma de una cuota básica y otra variable que será calculada proporcionalmente según la cantidad de residuos generados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  4. 4 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  5. 5

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  8. 8

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza
  9. 9

    Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días
  10. 10 El restaurante de Bilbao donde se cocinan unos de los mejores callos del mundo y otras delicias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muskiz congela los impuestos para el próximo año

Muskiz congela los impuestos para el próximo año