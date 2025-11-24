El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nuevo vial conectará con la rotonda junto al BEC pasando por el túnel que se ve al fondo de la imagen. L. G.

9,5 millones para transformar la carretera interfábricas de Barakaldo

E. C.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:49

La Diputación ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Barakaldo para la construcción de un nuevo vial de conexión de la BI-739 con la rotonda del Bilbao Exhibition Centre, un vial conocido coloquialmente como la carretera interfábricas. El acuerdo ha sido autorizado esta semana por el Consejo de Gobierno foral y recoge una inversión de 6 millones, a los que el Ayuntamiento de la localidad aportará otros 3,5. Según lo acordado, la ejecución de la obra correrá a cargo del Consistorio. Se espera que los trabajos puedan arrancar durante el segundo semestre del año que viene y que queden finalizadas en la primera parte de 2028.

El principal objetivo del proyecto es recuperar el espacio ocupado por la antigua plataforma del ferrocarril que conectaba las plantas de Altos Hornos de Sestao y Ansio, y transformarlo en una calle urbana que a la vez sirva de conexión con la antigua carretera BI-739, actualmente denominada calle Obispo Padre Olaetxea. Se pretende dotar de una nueva alternativa de acceso tanto al barrio de Serralta como al BEC.

Barrio de Txipio de Plentzia

La Diputación también ha aprobado esta semana un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Plentzia que permitirá mejorar la intersección de la carretera BI-2122 en el barrio de Txipio. Para ello se construirá una rotonda y un parking disuasorio de 85 plazas. El proyecto tendrá un coste de algo más de un millón de euros.

