Güeñes eleva sus Presupuestos hasta los 11 millones de euros El Ayuntamiento encartado ha aprobado este viernes las Cuentas para 2026, de las que casi la mitad irán destinadas a políticas sociales

Laura González Güeñes Viernes, 21 de noviembre 2025

Con los votos favorables de PNV y PSE, la abstención de Elkarrekin y la negativa de EH Bildu, este viernes ha salido adelante el proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Güeñes para afrontar el próximo ejercicio 2026. Unas Cuentas que ascienden a 11 millones, una cifra que supone un incremento del 9,1% respecto al presente año, un millón más.

De todo ello, casi la mitad, 4,8 millones, se destinarán a políticas sociales, aumentando esta partida un 7%, con el objetivo de impulsar programas de igualdad, juventud, euskera, salud pública, apoyo a familias y atención a personas vulnerables. También, según ha indicado el Consistorio, esperan reforzar su apuesta por la creación de empleo y por mejorar los datos del municipio en este aspecto.

«La mayoría del Pleno municipal ha aprobado unas cuentas equilibradas y realistas, que mantienen el déficit cero y fijan la deuda viva en el 22,63%, sin recurrir a financiación externa. El documento refuerza la inversión pública y consolida nuevos proyectos de transformación urbana, accesibilidad y sostenibilidad, junto con una mayor apuesta por el mantenimiento diario del municipio», han apuntado desde el Ayuntamiento. El alcalde, el jeltzale Juan Andrés Iragorri, ha asegurado que se trata de unos Presupuestos «realistas, responsables y comprometidos con las necesidades de nuestros vecinos».