El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la sede del Ayuntamiento de la localidad encartada. D. M.

Güeñes eleva sus Presupuestos hasta los 11 millones de euros

El Ayuntamiento encartado ha aprobado este viernes las Cuentas para 2026, de las que casi la mitad irán destinadas a políticas sociales

Laura González

Laura González

Güeñes

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

Con los votos favorables de PNV y PSE, la abstención de Elkarrekin y la negativa de EH Bildu, este viernes ha salido adelante el proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Güeñes para afrontar el próximo ejercicio 2026. Unas Cuentas que ascienden a 11 millones, una cifra que supone un incremento del 9,1% respecto al presente año, un millón más.

De todo ello, casi la mitad, 4,8 millones, se destinarán a políticas sociales, aumentando esta partida un 7%, con el objetivo de impulsar programas de igualdad, juventud, euskera, salud pública, apoyo a familias y atención a personas vulnerables. También, según ha indicado el Consistorio, esperan reforzar su apuesta por la creación de empleo y por mejorar los datos del municipio en este aspecto.

«La mayoría del Pleno municipal ha aprobado unas cuentas equilibradas y realistas, que mantienen el déficit cero y fijan la deuda viva en el 22,63%, sin recurrir a financiación externa. El documento refuerza la inversión pública y consolida nuevos proyectos de transformación urbana, accesibilidad y sostenibilidad, junto con una mayor apuesta por el mantenimiento diario del municipio», han apuntado desde el Ayuntamiento. El alcalde, el jeltzale Juan Andrés Iragorri, ha asegurado que se trata de unos Presupuestos «realistas, responsables y comprometidos con las necesidades de nuestros vecinos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  7. 7 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  8. 8 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Güeñes eleva sus Presupuestos hasta los 11 millones de euros

Güeñes eleva sus Presupuestos hasta los 11 millones de euros