Los accesos a la barquilla se han abierto este jueves a las 15.00 horas. D. M.

«Entre el frío y la lluvia, menos mal que ha reabierto el Puente Colgante»

Usuarios agradecen la entrada en servicio del 'gigante de hierro' ante el empeoramiento del tiempo: «Estaba frita de sólo pensar que tenía que cruzar en bote»

Diana Martínez

Portugalete

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

Casi tres semanas después de paralizar el Puente Colgante para sustituir los dieciocho cables de acero que sustentan la barquilla desde la pasarela, a 50 metros de altura de la ría, el transbordador adelantó a hoy su reapertura, inicialmente prevista para este sábado. Una vez retirado todo el material empleado y limpiadas las instalaciones, el 'gigante de hierro' ha reabierto sus puertas a viandantes y vehículos a las tres de la tarde. «Echábamos bastante en falta al Puente», afirmaba Víctor Ramón al cruzar desde Getxo a Portugalete. «Estas semanas no han sido tan duras porque ha hecho bueno, pero ahora... Lo hemos recuperado en el momento idóneo».

Lo mismo opinaba Silvia Carrocedo, paraguas en mano. «Aunque el bote suele ser más rápido, esta mañana con el temporal ha costado más cruzar. Me gusta más el Puente Colgante», señalaba. Arantza Valero, por su parte, no usa habitualmente el transbordador, pero hoy ha accedido a la barquilla. «Hoy tenía que cruzar y pensaba que todavía no funcionaba. Iba a coger el gasolino, estaba frita pensando en que tenía que subirme al bote con el tiempo que hace. Estoy contenta de que haya reabierto el Puente», declaraba.

Desde el transbordador explicaron que «los trabajos han resultado un éxito gracias al excelente desempeño y a la magnífica coordinación entre los distintos equipos implicados, a quienes felicitamos sinceramente», y quisieron agradecer a los usuarios «la paciencia y comprensión» durante las últimas semanas.

Los trabajos para poner a punto el 'gigante de hierro', que arrancaron el pasado día 3, han sido complejos. Sujetados por arneses, los operarios tuvieron que separar primero las piezas que sostienen cada cable a la barquilla y a la pasarela superior del transbordador y, mediante la ayuda de una máquina elevadora, bajar a tierra firme los materiales. «Hemos ido cambiando los cables de dos en dos. Los bajábamos, venía un topógrafo para comprobar que la barquilla no se había movido, subíamos los nuevos y continuábamos con los dos cables siguientes», explicaron.

El Puente dispone de 18 cables de «40 metros» de largo y con un peso aproximado de «140 kilos» –sin contar enganches y demás piezas– acoplados a la barquilla, según fuentes del Puente Colgante. En total, se han sustituido 2,5 toneladas de cable.

