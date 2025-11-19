«Teníamos cola desde la 8 de la mañana y se nos agotaron los bonos en una hora» Varios locales de Barakaldo despachan todos sus vales de descuento en la primera jornada de la campaña con 42.000 tickets para impulsar el comercio local

Laura González Barakaldo Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:56

«¿Os quedan todavía bonos?». Esa ha sido una de las preguntas que más se ha repetido este miércoles en los establecimientos de Barakaldo, en el arranque de la campaña de los bonos de comercio, a la que se han sumado unos 200 locales. Entre todos se han repartido 42.000 vales con un descuento del 33%, gracias a una inversión de 210.000 euros del Ayuntamiento. Una iniciativa, este año solo para empadronados, que ha vuelto a despertar un gran revuelo, con colas dentro y fuera de los establecimientos, que han llegado a agotar en la primera mañana los 210 bonos disponibles en una docena de comercios.

En algunos casos, han durado solo varios minutos. «Había gente desde las 8 de la mañana haciendo cola, y hubo hasta alguna trifulca. Abrimos a las 9.30, y en una hora ya se nos habían agotado», ha apuntado Almudena Restrebada, tras el mostrador de la tienda de Juguettos de Castor Andetxaga. En principio solo contaban, como el resto, con 200, pero al poco de arrancar la campaña se les añadieron otros diez más, «que no duraron nada», aprovechando para adelantarse a Olentzero y los Reyes Magos.

Un visto y no visto fue también para la tienda de ropa Fancy chico. «En hora y media los habíamos ya agotado. Siempre suele pasar», ha afirmado Javier Maza, reclamando la celebración de esta campaña «con más antelación respecto a la Navidad». «Ahora enseguida viene el 'black friday' y esto ayudaría más si se hiciera algo antes». Lo mismo opinan Heidi de Bizcarra, encargada de la zapatería Oinberri, e Ibon Ayastuy, de Calzados Corredor, en Cruces, presidente de la asociación de comerciantes ACE. Ambos señalan octubre como «el mes perfecto». «En septiembre está la vuelta al cole, el fin de temporada, las gangas... Es mejor un poco después, que todavía sigue haciendo bueno y el producto de temporada no se vende tan bien», ha apuntado Ayastuy, quien en poco más de una hora agotó sus 210 bonos. «Nos tendrían que haber dado 2.000», bromea. «Ahora que ha empezado a llover mucha gente ha agotado los ocho que le corresponden a cada persona, aprovechando para llevarse calzado de mayor precio y calidad. Han volado. Ha sido abrir y se nos ha llenado la tienda».

Una imagen que en muchos locales se suele repetir con el inicio de esta campaña, que culminará el próximo 5 de diciembre, o antes, si se agotan todos los vales. «En cuanto se sabe que va a salir la gente deja de comprar, y lo vendemos todo en día y medio», apunta De Bizcarra. Una iniciativa para impulsar el comercio local que es muy aplaudida por la ciudadanía. «Todo lo que sea poder comprar al lado de casa y ahorrarándote algo de dinero, bienvenido sea», ha declarado Ana López, después de comprarse una blusa y un bolso. Con unos zapatos nuevos se ha ido a casa Mari Carmen Gurrea, al igual que María Prieto, después de gastar todos sus bonos. «Siempre suelo estar atenta, suelo ir preguntando por si acaso. El año pasado fue un follón, no me salía la aplicación para darme de alta y tuve que ir a Inguralde a que me lo hicieran, y allí les costó».

Procedimiento más sencillo

Precisamente esta edición, tras las quejas recibidas por comerciantes y clientes, por los problemas generados sobre todo entre las personas mayores y los menos acostumbrados a lidiar con las nuevas tecnologías, se decidió simplificar su uso. «Basta solo con enseñar el DNI en el propio establecimiento, así evitamos trámites y es más accesible y más amable, eliminando la brecha digital», ha destacado el presidente de Inguralde, David Solla (PNV). Otra novedad es que solo está disponible para empadronados. «Es un buen gesto para los vecinos», han señalado muchos. Lo que no ha cambiado es el valor de estos bonos, de 15 euros, aunque el cliente solo pagará 10. La diferencia la costeará el Consistorio.