EH Bildu propone crear un parking de caravanas y un circuito 'pump track' para jóvenes en Santurtzi

Santurtzi
Lunes, 20 de octubre 2025, 15:26
El grupo de EH Bildu de Santurtzi ha propuesto regenerar un espacio en desuso a las afueras del municipio, dirección Zierbena, en lo que antiguamente se conocía como 'Las Vegas'. «Estos terrenos son actualmente un riesgo de vertederos incontrolados, donde crecen plantas de especies invasoras y no se están aprovechando para nada. Es necesario actuar en ellos y por su ubicación nos parece un espacio interesante para establecer un aparcamiento de autocaravanas. Es un modelo de turismo en auge y así daríamos servicio a quienes vienen a visitar nuestro pueblo», ha señalado su portavoz, Miren Matanzas, tras subrayar que, además, hay «espacio suficiente como para hacer un área de esparcimiento en una zona que es muy transitada por vecinos que usan este paseo».
Por otra parte, la coalición abertzale sugiere crear junto a esta zona un circuito 'pump track' para bicicletas, skate o patinaje destinado a jóvenes. Así, «en un mismo entorno potenciamos el turismo, el ocio y el deporte, aprovechando que en este paseo hasta Zierbena hay un bidegorri». ¿Cómo se sufragarían estos proyectos? Según EH Bildu, podría llevarse a cabo mediante el convenio que tiene el Ayuntamiento con la Autoridad Portuaria para mejorar la franja marítima.
En ese sentido, Matanzas ha recalcado que ambas entidades renovaron el acuerdo -por el que la Autoridad Portuaria realiza actuaciones por valor de un millón de euros en diferentes terrenos e infraestructuras de su propiedad, pasando luego a ser dominio del Consistorio, a cambio de una congelación en los impuestos de las empresas que operan en el Puerto de Bilbao- hace unos meses para prorrogarlo un año más. «Hemos preguntado qué tienen pensado realizar durante este año y no hemos recibido respuesta por parte del equipo de gobierno», asegura la portavoz abertzale, «sorprendida» de que aún no se haya acordado qué se va a hacer con el millón de euros que debe aportar el Puerto en este periodo.