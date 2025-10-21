Bildu pide en Barakaldo no subir el precio del servicio de ayuda a domicilio La formación abertzale ha presentado cuatro aportaciones y seis enmiendas al proyecto de tasas y precios públicos de PNV y PSE

Laura González Martes, 21 de octubre 2025, 18:02

Cuatro aportaciones y seis enmiendas, esa es la respuesta de EH Bildu en Barakaldo al proyecto de tasas y precios públicos que hace unos días presentó el equipo de gobierno, conformado por PNV y PSE. La formación soberanista, tras criticar la línea «continuista» del documento, y su poca participación, «solo nos han dado a la oposición siete días hábiles para revisar más de treinta ordenanzas», ha presentado este martes una batería de propuestas para llevar a cabo modificaciones y mejoras.

Entre ellas destaca su petición de ahondar en la progresividad en los bonos para familias numerosas y monoparentales y monomarentales en Barakaldo Kirolak, excluir de la subida generalizada del 2,2% de los precios públicos al servicio de ayuda a domicilio, y la creación de un nuevo tipo diferenciado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los comercios de grandes superficies, «lo que implicará un aumento en la recaudación a través de las entidades con mayor capacidad económica». También han vuelto a solicitar una tarjeta OTA para comerciantes y hosteleros, y un informe de impacto de género obligatorio en el proyecto.

Viviendas vacías

Además, y para hacer frente al problema de la vivienda, proponen aumentar el recargo del IBI para los pisos vacíos, del 40 al 50%, llegando al 100% si permanecen desocupados más de tres años; y añadir una bonificación de hasta el 90% para las personas en situación de vulnerabilidad. «Las ordenanzas fiscales son una herramienta para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria», han añadido.