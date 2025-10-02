EH Bildu critica al PSE por no sacar el Presupuesto de Portugalete a pesar de tener mayoría absoluta La formación tacha de «inaceptable» que se dé la misma situación en 2026 y pide al equipo de gobierno que «garantice la aprobación de unas Cuentas ordenadas y participativas»

Diana Martínez Portugalete Jueves, 2 de octubre 2025, 15:31

El Ayuntamiento de Portugalete no ha presentado el Presupuesto de este año. Una tesitura que comparten los municipios más cercanos, como Barakaldo, Sestao y Santurtzi. En la localidad jarrillera, donde gobierna el PSE con mayoría absoluta, «nos encontramos ante una situación sin precedentes, ya que hablamos de una gravedad que va mucho más allá de cuadrar unas cifras», critican desde EH Bildu, que resalta que «los graves problemas de gestión que tiene el Consistorio han quedado más en evidencia desde que se produjo el cambio de Alcaldía», en julio del pasado ejercicio.

Cabe destacar que el año pasado el exalcalde Mikel Torres logró sacar adelante un Presupuesto de 60 millones de euros con el respaldo de todos los partidos por primera vez en la historia de la villa. «Un presupuesto consiste en ordenar a dónde y cómo se destina el dinero. De esas cuentas dependen las asociaciones del municipio, los trabajadores, las infraestructuras, los servicios y los proyectos de las diferentes áreas municipales», añade la formación abertzale.

El grupo tacha de «inaceptable» que se dé la misma situación en 2026, por lo que pide al equipo de gobierno que «garantice la aprobación de un Presupuesto ordenado y participativo para el próximo año. Estaremos dispuestos a hacer propuestas y a llegar a acuerdos». Desde Alcaldía, por su parte, no han querido hacer declaraciones al respecto.