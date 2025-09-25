Barakaldo prorroga el Presupuesto de 2024 y hará uno «realista» el próximo año La demora en el proceso de elaboración por varias reclamaciones judiciales de la plantilla municipal impide a PNV y PSE cerrar un acuerdo a tiempo

Laura González Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:39

Con las Cuentas de 2024, así es como se actuará en Barakaldo durante todo el vigente ejercicio. El equipo de gobierno, formado por PNV y PSE, no ha podido elaborar un Presupuesto para el 2025 a tiempo. El documento, que según informaron antes de verano estaba en el área de Intervención, finalmente no completará su tramitación. El proceso ya iba con retraso, debido a la devolución de los fondos de Udalkutxa de la Diputación, a lo que se han unido distintas peleas en los tribunales por parte de la plantilla municipal, por la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con algunas plazas inmersas en reclamaciones judiciales.

«Debido a la duración del proceso y al hecho de encontrarse ya en el tercer trimestre del año, se ha optado por continuar durante 2025 con el Presupuesto prorrogado, una situación que también están viviendo el resto de ayuntamientos de la comarca», han declarado este jueves para justificar su decisión, antes de que arrancara el pleno ordinario de septiembre. Precisamente en esta sesión han sido aprobados unos 2 millones en créditos adicionales, uno de ellos, de 700.000 euros, para hacer efectiva la aprobación de la RPT.

Además de este anuncio, el equipo de gobierno también ha aclarado que lleva «varios meses» trabajando en la preparación del Presupuesto de 2026, junto con los proyectos de ordenanzas fiscales y tasas. Todo ello, con el objetivo de contar con un documento «realista y adaptado a las necesidades del municipio», que pueda ser aprobado «este año». Algo, no obstante, que no se ha conseguido en los últimos ejercicios, en los que se ha iniciado el nuevo calendario con Cuentas pasadas. Todo ello ha generado críticas de EH Bildu, que ha vuelto a cargar contra jeltzales y socialistas, afirmando que «no han sido capaces de garantizar la gestión más básica que requiere un Ayuntamiento», señalando que con los 59 créditos aprobados este curso se ha pasado de 46 millones de remanente a disponer de 7,9, «poco margen y cierto riesgo para lo que queda de año».

También en clave financiera en el pleno se ha dado luz verde, pese al rechazo de la oposición, al plan económico necesario para que el Consistorio pueda continuar con su petición de lograr un préstamo de 21,6 millones para abordar varios proyectos contemplados en el plan de mandato. Entre ellos destaca la nueva comisaría de la Policía, la casa de la mujer, el centro de innovación en Pormetxeta y la reforma del parque Urkullu.

5 millones en limpieza

Además, en la sesión se han aprobado las bases reguladoras de los bonos de comercio, solo para empadronados, y una prórroga del contrato del servicio de limpieza y recogida de basuras, con una duración de seis meses y una inversión de unos 5 millones de euros. Los pliegos para un contrato de mayor envergadura con mejoras en el servicio fueron aprobados en junio y se espera que pronto salgan a licitación.

El pleno también ha abordado un ruego de Bildu para mostrar de manera institucional la solidaridad con el pueblo palestino, solicitando la colocación de su bandera en un lugar visible y destacado en Barakaldo. Su petición inicial era en el balcón del Ayuntamiento, pero desde el PNV afirmaron que, tal y como ha expresado el secretario municipal en un informe, esto contraviene el ordenamiento jurídico, por lo que consensuarán una ubicación mejor, barajando la plaza de La Convivencia, en la zona de Larrea. PSE y Elkarrekin también se han mostrado a favor de este gesto simbólico, que se debatirá entre las formaciones en una junta de portavoces que será convocada para tal fin.

