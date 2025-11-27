Barakaldo organiza visitas guiadas por el río Castaños

Laura González Barakaldo Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:27 Comenta Compartir

Para acercar a la ciudadanía de Barakaldo a un espacio natural «de gran valor», sensibilizar sobre la importancia de preservar los ecosistemas fluviales del municipio y explicar el proyecto de recuperación que se realizará en el entorno (Uraren Hiria), el Ayuntamiento de Barakaldo organiza cuatro visitas guiadas por el río Castaños.

La primera tendrá lugar este sábado, luego se celebrarán los días 5, 10 y 13 de diciembre. Se trata de un recorrido lineal de 2 kilómetros, para descubrir la importancia de este río y sus transformaciones, observar quienes habitan en él y su estado actual, a la vez que se explicarán las acciones realizadas y previstas para la recuperación de este sistema fluvial. Todas las jornadas arrancarán a las 10.30 horas desde el polideportivo de Gorostiza y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. La participación es gratuita, pero para asistir es necesario inscribirse a través del correo electrónico naturgela@barakaldo.eus o en el teléfono 942375805. El itinerario cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidaddel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico (MITECO)

