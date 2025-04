«Barakaldo ha convertido Burtzeña en un gueto, estamos abandonados»

Laura González Jueves, 10 de abril 2025, 11:25 Comenta Compartir

'Burtzeña se muere'. Con ese lema, y a modo de funeral, decenas de vecinos de este barrio baracaldés se han manifestado este jueves reprochando una «gran falta de atención» por parte del Ayuntamiento a esta zona del municipio. Una movilización como rechazo «al deterioro» de este punto de la localidad, colindante con Bilbao, en la que los presentes reclamaron «un barrio digno y seguro para todos».

«La regeneración no llega. Aquí no hay parques maravillosos, no hay calles por las que se pueda pasear con seguridad, no hay servicios prioritarios, no hay comercios, no hay de nada. Pero sí podemos hablar de lo que no nos falta, como inseguridad y miedo. Tenemos una gasolinera al lado de dos colegios, una carretera con cuatro carriles, unas aceras por las que no puede pasar una silla de ruedas y una cuesta hasta Cruces que supone un reto acceder a los servicios imprescindibles», ha declarado Gorka Cámara, portavoz de la agrupación vecinal Laguntza, convocante de este acto. Un colectivo que en varias ocasiones ha señalado que Burtzeña se siente «abandonada y olvidada» por parte de las instituciones, solicitando una reforma integral, más allá de parches y actuaciones puntuales.

«Tenemos puntos como la calle 8 de septiembre, Zubileta -donde se produjo el tiroteo mortal el pasado año-, o el Calero Viejo por los que no podemos transitar sin miedo», ha añadido. «Hay planes que se están ejecutando en otros municipios pero aquí, ¿por qué no nos toca nunca? Se ha hablado de un parque empresarial que lleva más de 25 años sin futuro, y del proyecto privado de El Calero, que hemos conocido por la prensa, pero al menos hasta dentro de una década no será una realidad. Lo que aquí tenemos es infraindustria e infravivienda, con casas que llevan fuera de ordenación urbana desde hace 70 años».

«Estamos a un paso del 'Manhattan' de Bilbao, con Zorrozaurre, y todo el barrio está totalmente dejado», ha destacado, mostraron su malestar por las grandes inversiones que se han realizado en otros puntos de Barakaldo, como el recién inaugurado parque junto a la ría, o la reforma del paseo de Los Fueros, «mientras aquí no tenemos nada». «Menos Zamalanda y más Burtzeña», gritaron en varias ocasiones los vecinos durante la concentración.

Esta agrupación ya acudió al pleno del Ayuntamiento el año pasado, logrando la aprobación de una moción para llevar a cabo un plan en el barrio, «que no está dando ningún resultado». «Hemos tenido reuniones con los partidos políticos en muchas ocasiones y todo son intenciones pero ningún resultado. La desesperación nos ha llevado a hacer este llamamiento para que sean conscientes de lo que están haciendo con Burtzeña. Si el Ayuntamiento no es capaz, que tome las riendas el Gobierno vasco o quien sea, alguien se tiene que hacer cargo de nosotros y no dejarnos así».

Derribo de Mebusa

Además de todo ello los vecinos también han solicitado el derribo de la antigua fábrica Mebusa, donde pernoctan desde hace años varias personas conflictivas que ya han protagonizado numerosos incidentes. «Está junto a un colegio, (el de Nuestra Señora del Rosario) y quienes están allí roban, se pelean con machetes, y nadie hace nada. Los vecinos estamos con miedo, y no podemos seguir así».

