Abierto el plazo para alegar contra la línea de alta tensión que unirá Abanto y Castro El Ayuntamiento vizcaíno facilitará a los vecinos la posibilidad de presentar sus reclamos al proyecto de 17 kilómetros de trazado a través de las oficinas municipales

La línea de alta tensión partirá desde la subestación de Abanto, que se ubica junto a la A-8 y la refinería de Petronor.

Diana Martínez Abanto Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:52

Abierto el plazo para presentar alegaciones contra la línea de alta tensión que unirá Castro con Abanto. El departamento de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha publicado esta semana la información respecto a la solicitud de autorización administrativa –previa declaración de impacto ambiental, autorización administrativa de construcción y reconocimiento de utilidad pública– del proyecto Abanto-Vallegón. Una instalación de cerca de 17 kilómetros de trazado –de los que 1,7 serían soterrados– y 132 kilovatios de potencia que requerirá construir 42 torretas de una altura que oscilará entre los 30 y los 42 metros, tal y como adelantó EL CORREO.

Los interesados disponen de un plazo de treinta días para presentar sus reclamos. Para ello, el Ayuntamiento de la localidad minera facilitará esta tarea a los vecinos mediante las oficinas municipales, ubicadas en Avenida el Minero 2, donde recogerán todas las alegaciones. También se podrán presentar en el Registro General de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.

Con un presupuesto superior a 5 millones de euros, el proyecto promovido por la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U tendrá su origen en el pórtico de salida de la actual subestación ST Abanto, desde donde parte en subterráneo durante 1.749 metros hasta el apoyo de transición aéreo–subterráneo número 1 a partir del cual continuará en aéreo, durante otros 15.083 metros, hasta la subestación de nueva construcción ST Vallegón. Discurrirá por Abanto, Muskiz, Galdames, Sopuerta y Castro.

Rechazo en Abanto y Muskiz

Cabe recordar que desde la localidad vizcaína de Abanto ya han mostrado su rechazo al proyecto. Tanto vecinos como el Ayuntamiento han criticado el «impacto altísimo» que tendrá la infraestructura en la comarca minera. El tendido atravesaría la zona de La Balastera y Cotorrio para introducirse después en Muskiz, ascendiendo por la ladera oriental del monte Mello, el pico más emblemático de la localidad. «El impacto visual para Abanto sería altísimo y no vamos a transigirlo. Sabemos que existen posibilidades que impactarían de una manera mucho menor, aunque su coste económico es mayor», advirtió el pasado mes de julio el alcalde, Iñaki Urrutia.

Muskiz, por su parte, también se plantó contra este proyecto alegando, entre otras cuestiones, que el patrimonio cultural también se verá afectado ya que el trazado tendría un impacto «severo» sobre una estructura del 'cinturón de hierro' y su conexión con una trinchera en la localidad, «lo que conllevaría su probable destrucción o alteración».