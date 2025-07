«No queremos que nos destrocen Abanto»

Diana Martínez Abanto Lunes, 28 de julio 2025, 16:10 Comenta Compartir

Los vecinos de Abanto están en pie de guerra. «No queremos que destrocen nuestro pueblo», afirmaron este lunes más de un centenar de personas durante una protesta frente al Ayuntamiento minero. Y es que el municipio está «amenazado por seis grandes proyectos que dicen ser sostenibles pero conllevarán daños paisajísticos y un grave impacto en la salud», apuntó Itxaso Itxaso Etxegarai, portavoz de Stop Variante, una plataforma vecinal que en un principio se movilizó contra la nueva carretera que se quiere construir en el barrio de Las Carreras pero ahora ha ampliado su campo. Los vecinos mostraron su rechazo a dos planes energéticos: la línea de alta tensión que pretende levantar Solaria y que cruzará Bizkaia desde Álava hasta el Puerto de Bilbao, así como la que unirá Castro con Abanto, cuyo tendido atravesaría la zona de La Balastera y Cotorrio para introducirse después en Muskiz, ascendiendo por la ladera oriental del monte Mello.

A estos planes se suman las variantes de Las Carreras y de Muskiz (esta pasa cerca del paraje natural del Pozo Gerente), la hidrolinera del parque tecnológico –«les permitirá sacar camiones los 365 días del año 24 horas al día», critica la portavoz– y el electrolizador de Petronor de 100 megavatios que busca obtener hidrógeno con energía renovable. «El pueblo está harto, cada vez nos afectan más los proyectos, Abanto no puede sostener tanto. Hablan de energía renovable pero son una contradicción. Estamos de acuerdo con el futuro sostenible pero no así, van a destrozar zonas naturales, expropiar huertas, pasar por entornos con animales protegidos como la tórtola y el visón europeo...», enumeró.

Ampliar Infografía de los proyectos que buscan instalarse en Abanto. Stop Variante

Los vecinos presentaron este lunes las alegaciones contra el proyecto de Solaria –el plazo vence el miércoles–. En total, más de 2.100 firmas –repetirán las mismas personas para el de Castro, cuyo plazo se extiende al 10 de agosto–. «Ya lo hicimos el año pasado pero modificaron el proyecto y ahora repetimos porque han pasado de colocar 14 a 21 torretas en Abanto, y aún más cercanas a viviendas en zonas como Putxeta, Cotorrio y La Balastera. Y a 100 metros del colegio El Casal», añadió la portavoz, quien recalcó que entre este proyecto y el de Castro, «serían 32 torres en 12 kilómetros de líneas de alta tensión que quieren instalar en un área de cuatro kilómetros cuadrados».

«Impacto visual altísimo»

El alcalde, Iñaki Urrutia, subrayó que el impacto visual de estas líneas de alta tensión «sería altísimo y no vamos a transigirlo. Sabemos que existen posibilidades que impactarían de una manera mucho menor, aunque su coste económico es mayor», aseguró tras destacar que «defendemos la necesidad que tiene Euskadi de trabajar en el impulso de las energías renovables, pero no a cualquier precio». El regidor jeltzale insistió en que no comparte el planteamiento de estos proyectos que «afectan de lleno» al municipio y que «se está trabajando en que se desarrollen soluciones alternativas». EH Bildu también presentó alegaciones a la línea de alta tensión de Castro, a la que tildó de «perjudicial para el territorio y para la calidad de vida de los vecinos».