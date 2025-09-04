1.400 perros competirán por ser el mejor en Muskiz Las campas de San Juan acogen el fin de semana un concurso internacional con dos centenares de razas que incluyen canes de osos de Carelia de Finlandia, el ratonero de Praga y el cursinu de Córcega

Diana Martínez Muskiz Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

Muskiz vuelve a ser la sede de Exposición Internacional y de la exposición Nacional Canina de Bilbao, dos certámenes que cumplen 59 y 60 ediciones, respectivamente, y que este fin de semana acogerán a 1.400 perros llegados de Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Bélgica, Alemania y diferentes provincias españolas que competirán por ser el mejor. Se contará con la presencia de dos centenares de razas, como terriers, teckels, sabuesos, perros de osos de Carelia procedentes del este de Finlandia y el ratonero de Praga, que es una de las razas más pequeñas. Destaca la asistencia –concursando por primera vez en el Estado– de la raza cursinu procedente de Córcega, que podrá verse el domingo en el ring número 2.

Como es habitual, la cita se celebrará los días 6 y 7 en las campas de San Juan y el frontón Donibane de 9.00 a 17.00 horas. El certamen terminará cada día con la elección del mejor ejemplar. El domingo, además, se elegirá el 'super bis' seleccionando el mejor can de ambas jornadas. Los jueces encargados de determinar los premios llegarán desde Euskadi y el resto del Estado, así como de Brasil, Panamá, Venezuela y Portugal.

A estos concursos se sumará la competición de los mejores presentadores juveniles. En ese sentido, el ganador representará a Bizkaia en la final del Estado, cuyo finalista irá a la exposición de Crufts, en Reino Unido, la mayor del mundo que reúne a 25.000 canes en una competición con representantes de más de 80 países.