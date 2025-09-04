El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de una edición pasada del concurso canino en Muskiz. Ainhoa Gorriz

1.400 perros competirán por ser el mejor en Muskiz

Las campas de San Juan acogen el fin de semana un concurso internacional con dos centenares de razas que incluyen canes de osos de Carelia de Finlandia, el ratonero de Praga y el cursinu de Córcega

Diana Martínez

Muskiz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:12

Muskiz vuelve a ser la sede de Exposición Internacional y de la exposición Nacional Canina de Bilbao, dos certámenes que cumplen 59 y 60 ediciones, respectivamente, y que este fin de semana acogerán a 1.400 perros llegados de Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Bélgica, Alemania y diferentes provincias españolas que competirán por ser el mejor. Se contará con la presencia de dos centenares de razas, como terriers, teckels, sabuesos, perros de osos de Carelia procedentes del este de Finlandia y el ratonero de Praga, que es una de las razas más pequeñas. Destaca la asistencia –concursando por primera vez en el Estado– de la raza cursinu procedente de Córcega, que podrá verse el domingo en el ring número 2.

Como es habitual, la cita se celebrará los días 6 y 7 en las campas de San Juan y el frontón Donibane de 9.00 a 17.00 horas. El certamen terminará cada día con la elección del mejor ejemplar. El domingo, además, se elegirá el 'super bis' seleccionando el mejor can de ambas jornadas. Los jueces encargados de determinar los premios llegarán desde Euskadi y el resto del Estado, así como de Brasil, Panamá, Venezuela y Portugal.

A estos concursos se sumará la competición de los mejores presentadores juveniles. En ese sentido, el ganador representará a Bizkaia en la final del Estado, cuyo finalista irá a la exposición de Crufts, en Reino Unido, la mayor del mundo que reúne a 25.000 canes en una competición con representantes de más de 80 países.

