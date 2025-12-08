12.500 euros para el arreglo del polideportivo de Lasesarre tras el incendio El Ayuntamiento de Barakaldo ha sufragado los gastos de los desperfectos en la cubierta, en una de las entradas y en el cableado de la pista

Laura González Barakaldo Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

El incendio desatado el pasado 19 de noviembre por la tarde en el exterior del polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo, que obligó a evacuar a unas 300 personas, entre usuarios y trabajadores, ha supuesto el pago de unos 12.500 euros de las arcas públicas del Ayuntamiento en concepto de arreglos, según ha podido saber este periódico. Una cantidad que el Consistorio tratará de recobrar tras la pertinente reclamación al seguro.

El suceso se produjo tras coger fuego uno de los colchones que varias personas 'sintecho' habían colocado fuera del recinto, donde se refugiaban de las bajas temperaturas. Las llamas provocaron sobre todo daños en parte de la cubierta, en una puerta de acceso y en el sistema de cableado de la iluminación de la pista, por lo que el espacio estuvo cerrado desde la tarde del miércoles hasta el lunes, tras realizarse las comprobaciones oportunas. Al margen de los gastos ya cuantificados, el Ayuntamiento anunció un día después del incendio un proyecto para realizar un cerramiento perimetral, con puertas antivandálicas, con un presupuesto de 110.000 euros, que «saldrá pronto a licitación».

Sin detenidos

El suceso, que no causó daños personales, no conllevó la detención de ninguna persona. Varios trabajadores del recinto deportivo y también vecinos de la zona atribuyen diversos altercados y otros incidentes a estas personas conflictivas 'sinhogar' que pernoctan en el exterior. «Hay gente problemática rondando la zona desde hace tiempo y algo gordo se veía venir», apuntaron, asegurando que ha habido robos y hasta amenazas con un puñal.

Temas

Incendios

Barakaldo