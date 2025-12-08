El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estado en el que quedó la parte exterior del recinto tras el incidente. L. G.

12.500 euros para el arreglo del polideportivo de Lasesarre tras el incendio

El Ayuntamiento de Barakaldo ha sufragado los gastos de los desperfectos en la cubierta, en una de las entradas y en el cableado de la pista

Laura González

Laura González

Barakaldo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:14

Comenta

El incendio desatado el pasado 19 de noviembre por la tarde en el exterior del polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo, que obligó a evacuar a unas 300 personas, entre usuarios y trabajadores, ha supuesto el pago de unos 12.500 euros de las arcas públicas del Ayuntamiento en concepto de arreglos, según ha podido saber este periódico. Una cantidad que el Consistorio tratará de recobrar tras la pertinente reclamación al seguro.

El suceso se produjo tras coger fuego uno de los colchones que varias personas 'sintecho' habían colocado fuera del recinto, donde se refugiaban de las bajas temperaturas. Las llamas provocaron sobre todo daños en parte de la cubierta, en una puerta de acceso y en el sistema de cableado de la iluminación de la pista, por lo que el espacio estuvo cerrado desde la tarde del miércoles hasta el lunes, tras realizarse las comprobaciones oportunas. Al margen de los gastos ya cuantificados, el Ayuntamiento anunció un día después del incendio un proyecto para realizar un cerramiento perimetral, con puertas antivandálicas, con un presupuesto de 110.000 euros, que «saldrá pronto a licitación».

Sin detenidos

El suceso, que no causó daños personales, no conllevó la detención de ninguna persona. Varios trabajadores del recinto deportivo y también vecinos de la zona atribuyen diversos altercados y otros incidentes a estas personas conflictivas 'sinhogar' que pernoctan en el exterior. «Hay gente problemática rondando la zona desde hace tiempo y algo gordo se veía venir», apuntaron, asegurando que ha habido robos y hasta amenazas con un puñal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  2. 2 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  3. 3 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  4. 4

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  5. 5

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  6. 6

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  7. 7

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  8. 8

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  9. 9 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  10. 10

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 12.500 euros para el arreglo del polideportivo de Lasesarre tras el incendio

12.500 euros para el arreglo del polideportivo de Lasesarre tras el incendio