Sopela remodela su principal acceso para aliviar el tráfico en Larrabasterra

La entrada a Sopela por la calle Urgitxieta lleva años soportando un tráfico intenso y muy desigual según la hora del día. Las retenciones que ... se forman en la rotonda que conecta con Gatzarriñe -una de las principales puertas de acceso al municipio, que a su vez es la vía que conecta con Urduliz- han llevado al Ayuntamiento a poner en marcha una reforma integral cuya ejecución se prolongará hasta la primera quincena de marzo de 2026.

Los primeros trabajos comenzaron esta semana con la instalación de la señalización vertical, a la que seguirá el pintado de la horizontal el día 25. A partir de ahí continuará el grueso de la obra, que cuenta con una inversión de 366.226 euros.

La actuación prevé modificar la glorieta actual para añadir un carril que permita a los vehículos salir de Urgitxieta hacia Gatzarriñe sin tener que incorporarse al anillo central. En esta fase se demolerán los tramos de acera necesarios para adaptar la nueva configuración y se procederá después a su reconstrucción. Con ello se pretende aliviar los atascos que se generan en horas punta y equilibrar la cantidad de coches en los distintos ramales.

Junto a esa intervención, Urgitxieta ganará un aspecto más peatonal. El firme de la calzada se elevará hasta la altura de la acera para reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la accesibilidad, especialmente en la zona del paso de peatones donde se retirará el semáforo actual.

El proyecto incluye también la construcción de una pequeña pasarela de madera de 10 metros de longitud sobre el río Lemotza, a su paso por Larrabasterra. Servirá para conectar mejor con el parque infantil y facilitar el acceso a las futuras actuaciones de regeneración ambiental previstas en la vega de Urko.

Los trabajos se derivan del estudio de movilidad sostenible de Sopela elaborado durante la pasada legislatura y actualizado en la que está en vigor.