El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El municipio cuenta con núcleos comerciales, uno en la zona de Moreaga y otro en Larrabasterra E. C.

Sopela rediseñará sus zonas comerciales para impulsar los negocios y evitar cierres

El nuevo plan económico quiere dinamizar el centro urbano y el barrio de Larrabasterra y apostará por emprendedores para la apertura de lonjas vacías

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:02

Comenta

El municipio de Sopela ha trazado una hoja de ruta para revitalizar su vida urbana y fortalecer el tejido económico local. Con el nuevo plan ... de impulso de la economía urbana hasta 2030, se pretende mejorar los espacios públicos que sirvan de apoyo al comercio y los servicios de proximidad. El objetivo es hacer una localidad más «conectada y sostenible», donde la actividad económica se viva a pie de calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  4. 4 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  5. 5

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  6. 6 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  7. 7

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  8. 8

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  9. 9 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sopela rediseñará sus zonas comerciales para impulsar los negocios y evitar cierres

Sopela rediseñará sus zonas comerciales para impulsar los negocios y evitar cierres