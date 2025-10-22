Sopela rediseñará sus zonas comerciales para impulsar los negocios y evitar cierres

El municipio de Sopela ha trazado una hoja de ruta para revitalizar su vida urbana y fortalecer el tejido económico local. Con el nuevo plan ... de impulso de la economía urbana hasta 2030, se pretende mejorar los espacios públicos que sirvan de apoyo al comercio y los servicios de proximidad. El objetivo es hacer una localidad más «conectada y sostenible», donde la actividad económica se viva a pie de calle.

La estrategia presentada este miércoles a los vecinos contempla cuatro grandes ejes de actuación y una veintena de medidas. Una de las líneas más destacadas es la renovación integral urbanística en el centro del municipio –que rodea las calles Loroño, Sabino Arana, Sipiri, Akilino Arriola, Bidebieta y Sertutxa–, donde hay tiendas, y establecimientos de hostelería y servicios. El entorno ganará zonas verdes, mobiliario moderno y áreas de descanso pensadas para fomentar la convivencia y el encuentro vecinal.

Además, la localidad tiene un particularidad, y es que también cuenta con otro núcleo comercial en Larrabasterra. El plan propone reformar por completo la calle Loyola Ander Deuna –principalmente en el tramo desde la ubicación de la Oficina de Turismo a Akilino Arriola, que tiene una alta concentración de bajos comerciales–, con aceras más amplias, arbolado y la activación de lonjas vacíos. Para esa recuperación de locales cerrados, el Ayuntamiento impulsará un programa para facilitar la apertura de nuevos negocios apoyando el emprendimiento. En el barrio se ha identificado la falta de pequeños establecimientos de primera necesidad, como panaderías, fruterías, pescaderías o carnicerías. La idea es dinamizar el sector y reducir la necesidad de desplazamientos a localidades vecinas para realizar compras básicas.

La mejora de la movilidad interna es otra de las medidas para «acercar» la oferta a la ciudadanía. Se prevé la creación de corredores urbanos saludables que conecten los barrios con los ejes de mayor actividad, la optimización del servicio Sopelbus adaptando horarios al de apertura de los negocios y la mejora de los aparcamientos de rotación en el centro.

El proyecto incluye además iniciativas para hacer más competitivas las empresas locales. Se ofrecerá asesoramiento personalizado, formación en digitalización y asistencia para la transmisión de negocios ante jubilaciones. También se reforzará el papel de las asociaciones de comerciantes y se pondrán en marcha campañas de promoción. Además, se introducirán elementos inteligentes como taquillas para la recogida de pedidos tras el cierre de las tiendas o paneles informativos, que faciliten la experiencia de compra de residentes y visitantes.

Tras su presentación pública, el documento permanece abierto a las aportaciones de los vecinos, que pueden consultar el contenido completo en la web municipal y enviar sus propuestas durante las próximas semanas.