El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La renovación de la plaza Urgitxieta, en Larrabasterra, vuelve a estar entre los proyectos previstos. E. C.

Sopela destinará 1,4 millones a mejoras en educación y espacios urbanos en 2026

Las Cuentas por un valor total de 20,3 millones, que se votarán en el pleno del jueves, contemplan una nueva biblioteca e instalaciones deportivas

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

El Ayuntamiento de Sopela afrontará el próximo ejercicio con una partida presupuestaria que supera por poco los 20 millones de euros. El incremento de casi ... 1,83 millones respecto al ejercicio anterior servirá para mantener y mejorar las infraestructuras de la localidad y avanzar en iniciativas de desarrollo económico, social y educativo, según fuentes del Ayuntamiento (EH Bildu y Elkarrekin Podemos). El protecto deberá superar el pleno ordinario convocado este jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  5. 5 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  6. 6 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»
  7. 7 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  8. 8 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»
  9. 9 Ni morcilla ni lentejas: el alimento con más hierro según Pablo Ojeda: «Una tapita suple a cualquier pastilla»
  10. 10 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sopela destinará 1,4 millones a mejoras en educación y espacios urbanos en 2026

Sopela destinará 1,4 millones a mejoras en educación y espacios urbanos en 2026