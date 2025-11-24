Sopela destinará 1,4 millones a mejoras en educación y espacios urbanos en 2026

El Ayuntamiento de Sopela afrontará el próximo ejercicio con una partida presupuestaria que supera por poco los 20 millones de euros. El incremento de casi ... 1,83 millones respecto al ejercicio anterior servirá para mantener y mejorar las infraestructuras de la localidad y avanzar en iniciativas de desarrollo económico, social y educativo, según fuentes del Ayuntamiento (EH Bildu y Elkarrekin Podemos). El protecto deberá superar el pleno ordinario convocado este jueves.

Entre las principales actuaciones que hay prevista destaca la creación de una nueva biblioteca -el plan lleva varios años siendo incluido en las cuantias anuales- e instalaciones deportivas, así como la renovación de la plaza Urgitxieta de Larrabasterra. Para afrontar ambas inversiones, el equipo de Gobierno plantea un modelo mixto de financiación: el uso del remanente de tesorería -el Consistorio ya ha decidido destinar 1.164.988,72 euros a estos proyectos- y la venta de parcelas municipales que no entren en contradicción con las propuestas recogidas en el avance del plan general de ordenación urbana.

Portavoces del Ejecutivo local aclaran que se dispondrá únicamente de aquellos solares en los que no sea posible levantar equipamientos de vivienda protegida o futuras promociones de pisos. Además, «es importante que ambas propuestas cuenten con subvenciones de otras instituciones. También se prevé recurrir a financiación externa (préstamo), con posibilidad de amortización anticipada según la evolución de los ingresos públicos y del remanente», explican.

Por otra parte, el documento contempla gastos por valor de 1.426.420 euros para la mejora de infraestructuras públicas, calles y parques. Se destinarán 146.500 a nuevos elementos inclusivos en el patio del instituto Zipiriñe, la adecuación de zonas verdes y la mejora de fachadas del euskaltegi y la Escuela de Música, además de inversiones en la haurreskola. El edificio de actividades deportivas de Abadesolo también recibirá un impulso, con 120.000 euros para acondicionarlo tras años sin un mantenimiento adecuado.

Seguridad vial

El urbanismo y la movilidad también tienen cabida en el capítulo de gastos, con 242.000 euros para el asfaltado de calles, 250.000 a la instalación de una rotonda entre Akilino Arriola e Iberre para mejorar la seguridad vial, y 583.220 a la renovación de saneamiento y mejora de accesibilidad en las calles Sertutxa y Zubigane, cerca de la estación de metro. Además, el parque de Iturrieta contará con 84.700 euros para adaptarlo a las necesidades de la juventud, al ser una de las propuestas más votadas en los presupuestos participativos.

«Más allá de las cifras, esta propuesta refleja la intención de construir un pueblo más igualitario y generoso», ha señalado la alcaldesa, Guruzne Carrasson. El aumento de la partida se debe principalmente al incremento de la previsión de Udalkutxa para 2026, según detalla la primera edil.