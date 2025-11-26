El sindicato de vivienda exige soluciones tras el triple desahucio en Erandio

El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha criticado duramente la actuación de las instituciones ante la reciente pérdida de vivienda de tres familias ... en Erandio, quienes fueron desahuciadas por una hipoteca «abusiva». La organización denunció frente al Ayuntamiento que, en lugar de ofrecer soluciones a las familias afectadas –como habitaciones en hoteles–, «se favorece la especulación inmobiliaria».

El sindicato exigió la suspensión inmediata de todos los desalojos y la devolución de los inmuebles a los afectados. A su juicio, la alternativa real no pasa por ayudas temporales, sino por garantizar que no se expulse a los hogares de quienes ya viven en ellas. Esto considerando que el municipio se había declarado libre de estos procedimientos en 2016, aunque la realidad es otra.

En la concentración, también se defendió el derecho a la protesta, denunciando la «represión policial» contra quienes mostraron su solidaridad con las parejas el pasado viernes. Entonces, decenas de personas trataron de evitar en vano que Naiara Iglesias, Asier García y los padres de ambos perdieran sus domicilios, todos ligados a lo que ellos mismos denominan como una «estafa».