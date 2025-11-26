El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miembros del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria se concentraron frente al Ayuntamiento de Erandio EtxeSindikatua

El sindicato de vivienda exige soluciones tras el triple desahucio en Erandio

La organización pide la suspensión inmediata de todos los desalojos y la devolución de los inmuebles a los afectados

Johana Gil

Johana Gil

Erandio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:43

Comenta

El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha criticado duramente la actuación de las instituciones ante la reciente pérdida de vivienda de tres familias ... en Erandio, quienes fueron desahuciadas por una hipoteca «abusiva». La organización denunció frente al Ayuntamiento que, en lugar de ofrecer soluciones a las familias afectadas –como habitaciones en hoteles–, «se favorece la especulación inmobiliaria».

