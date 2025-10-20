El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fachadas del casco histórico, declarado Bien Cultural por su trazado medieval y valor arquitectónico. E. C.

Plentzia abre paso a la reforma de su casco histórico tras ocho años bloqueada

El municipio modifica sus normas urbanísticas para poder construir hasta 76 viviendas y convertir en pisos el antiguo edificio del Hotel Palas

Johana Gil

Johana Gil

Plentzia

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:32

Comenta

El municipio de Plentzia ha logrado, por fin, sacar adelante la modificación de las normas subsidiarias que permitirá actuar en su casco histórico. El documento ... llevaba casi una década atascado entre sentencias judiciales, vetos patrimoniales y trámites ambientales. Con la aprobación de los cambios, el Consistorio deja allanado el camino para la rehabilitación de edificios y la posible construcción de hasta 76 nuevas viviendas, sin alterar la esencia arquitectónica ni el carácter protegido del área.

