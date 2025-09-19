Cierran la playa de Las Arenas tras localizarse un artefacto en el agua

Máxima expectación la mañana de este viernes en la playa de Las Arenas, en Getxo. Las personas que caminaban por el paseo de Zugazarte se ... han encontrado con la playa acordonada por la Ertzaintza por la aparición de un artefacto en el arenal. La voz de alarma se ha producido a las 10.30 horas, cuando un particular ha llamado a los servicios de emergencia avisando de un objeto extraño en el agua.

El artefacto, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, está «oxidado» pero «se desconoce si es un mortero o un obús». Las mismas fuentes señalan que no se sabe desde cuándo puede llevar ese objeto en la playa. En el lugar, al que también ha acudido la Policía Local de Getxo, se encuentran desde las 11.50 horas los artificieros de la Ertzaintza.

El objeto se encuentra ahora mismo muy cerca de la orilla de la playa, pero está sumergido bajo el agua. Los agentes lo han marcado con una bandera roja. En estos momentos, la marea está subiendo. Lo hará hasta las 16.07 horas, cuando se produzca la pleamar. Esta situación obligará a esperar a la intervención de los especialistas en explosivos de la Policía autonómica. Tendrán que esperar a la bajamar, que será a las 22.16 horas de este viernes. Esta circunstancia provocará que la playa esté acordonada hasta mañana, ya que de noche los agentes no podrían actuar con total seguridad.