Los presupuestos destinan más recursos a los servicios sociales y al acompañamiento comunitario. J. G.

Leioa apuesta por la vivienda y la mejora de los barrios con 53,7 millones para 2026

Más de 3,5 millones de euros del presupuesto se destinarán a proyectos de regeneración de los vecindarios alejados del centro urbano

Johana Gil

Leioa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

El municipio de Leioa afrontará el próximo año con un presupuesto de 53.712.847 euros, un 4,2% más que el de este ejercicio. ... El pleno municipal dio luz verde este jueves a unas partidas que priorizarán la vivienda, la regeneración de los barrios y la atención a las personas más vulnerables. Según el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria se pretende «garantizar el mantenimiento de los programas y servicios para avanzar en aquello que más preocupa a la ciudadanía».

