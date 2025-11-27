Leioa apuesta por la vivienda y la mejora de los barrios con 53,7 millones para 2026

El municipio de Leioa afrontará el próximo año con un presupuesto de 53.712.847 euros, un 4,2% más que el de este ejercicio. ... El pleno municipal dio luz verde este jueves a unas partidas que priorizarán la vivienda, la regeneración de los barrios y la atención a las personas más vulnerables. Según el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria se pretende «garantizar el mantenimiento de los programas y servicios para avanzar en aquello que más preocupa a la ciudadanía».

El proyecto ha sido aprobado con el apoyo del equipo de Gobierno (PNV y PSE), mientras que el grupo Podemos–Ezker Anitza/IU–Berdeak Equo–Alianza Verde optó por la abstención tras pactar con el Gobierno local diez enmiendas vinculadas a accesibilidad, vivienda, salud mental, comercio, información, euskera o cultura. Por su parte, EH Bildu y el Partido Popular votaron en contra.

En cuanto a las áreas con mayor dotación económica, primero está la de Urbanismo –con más de 14 millones de euros–, seguida de Cultura y Juventud –con 6,85 millones–. En ese sentido, se han reservado 3,5 millones de euros para actuaciones de mejora urbana con el objetivo de «fortalecer la calidad de vida en los barrios».

La inversión permitirá abordar propuestas como la regeneración de Pinueta, dotada con 1,7 millones, o el programa Auzoak Eraiki, que contará con 726.000 euros para intervenciones integrales en distintas zonas. También se destinarán 650.000 a la mejora de la accesibilidad y la seguridad vial en Gaztelubide; 200.000 euros, al nuevo parque de la salud de Leiunti y cerca de 64.000, para optimizar la conexión entre Artatzagana y Larrakoetxe.

A estas intervenciones se suma una de las novedades del próximo ejercicio. La puesta en marcha del Auzotaxi, un servicio de transporte subvencionado dirigido a personas con movilidad reducida que residen en Santsoena, Peruri y Santi Mami, vecindarios alejados del centro. Según destacan portavoces del Ejecutivo, la iniciativa responde «a la petición de los vecinos».

Además, uno de los ejes del presupuesto será movilizar las viviendas vacias. El Ayuntamiento destinará 80.000 euros a un paquete de medidas que busca ampliar la oferta en el municipio y moderar precios. Para ello, el Consistorio mantendrá la bonificación del 50% del IBI para los pisos cedidas a los programas de alquiler del Gobierno vasco y añadirá subvenciones directas a los dueños que decidan incorporarse a este sistema. Se añadirá también una nueva línea de ayudas a quienes ofrezcan alquileres por debajo de mercado mediante contratos de al menos un año.

El departamento que más crecerá con estos recursos es la de Políticas Sociales, que alcanza 6.566.135 euros, un 12,56% del total. El aumento servirá para reforzar programas de salud mental, prevención de la soledad no deseada, inclusión social, diversidad y lucha contra las violencias machistas. También destaca la próxima apertura de un nuevo espacio de servicios sociales en Lamiako y el impulso al Centro de Atención Diurna para personas en riesgo de exclusión. La concejala de esta área, Pilar Grados, incidió en que «son unas cuentas que ponen en el centro a las personas y protegen a quienes más lo necesitan».

En cuanto a los ingresos municipales, se tiene previsto que la cifra crezca un 8,8% gracias al aumento del Fondo Foral Udalkutxa, que se eleva a casi 29 millones, y a la mayor recaudación derivada de la subida del IBI y el IAE para empresas de mayor valor catastral o facturación.