El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Solar dejado por el derribo de un palacete protegido en Getxo Maika Salguero

Los investigadores apuntan a un «fraude» en la compra del terreno

Recuerdan en el atestado policial que «si un gestor de cooperativas adquiere el suelo y luego lo transfiere puede considerarse una venta indirecta o encubierta»

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:09

Comenta

La gestora de cooperativas Biurban firmó la compraventa del terreno en mayo de 2022 por 3,3 millones de euros. La sociedad entregó 330.000 euros. Acordó dar el resto de la cantidad antes de doce meses. En julio de 2023 Ereaga Atalaya, la cooperativa recién creada, adquirió el «total del dominio de la finca», según el atestado policial. Los agentes sospechan que detrás de esta forma de actuar puede haber «un fraude urbanístico».

«Si un gestor de cooperativas adquiere el suelo y luego lo transfiere puede considerarse una venta indirecta o encubierta. El promotor real es la propia cooperativa, no es un gestor ni una empresa inmobiliaria. Tiene la última palabra en las decisiones importantes, a través de su asamblea de socios, como la compra del suelo, etc», sostienen los agentes. De demostrarse el fraude, recuerdan, los socios perderían el IVA reducido e incluso podrían tener problemas con Hacienda y responsabilidades penales.

En todo caso, la policía apuesta porque la cooperativa estaba en marcha «con anterioridad a junio de 2022», cuando Biurban presentó la solicitud de licencia en el Ayuntamiento de Getxo. Lo interpreta porque la gestora aseguró en el Consistorio que hacía los trámites «en nombre de una cooperativa en proceso de formalización» para «adelantar trámites» y, una vez constituida, le cedería los «permisos», tal y como sucedió. Y, eso, en opinión de los agentes deja entrever que «las personas físicas y jurídicas que iban a conformar la cooperativa habían acordado crear la sociedad con anterioridad».

Esto deja en un brete a uno de los socios de la cooperativa. A Irantzu Uriarte, concejala entonces de Contratación, entre otras funciones. Uriarte, «socia fundadora», formó parte de la Junta de Gobierno Local que el 18 de octubre de 2022 concedió por unanimidad la licencia de obras. Su pareja, Ignacio Uriarte, peso fuerte en el gobierno local y responsable de Hacienda y Personal, entre otras áreas, no participó en la votación.

Contrato de reserva

Los dos ediles firmaron en marzo de 2023 un «contrato de reserva» de un bajo por 571.000 euros. Por delante suyo dos personas vinculadas a Biurban adquirieron el mismo día dos bajos con un coste de 631.000 y 803.000 euros y una sociedad de inversiones adquirió otro piso. El resto de pisos oscilan entre los 523.000 euros y los 723.000, en función del número de habitaciones, parcelas de garaje, trasteros...

En abril se constituye en una notaría de Portugalete la cooperativa Ereaga Atalaya. El 8 de junio, Biurban cambia en el Ayuntamiento la titularidad de la licencia de obras que pasa a ser de la cooperativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  3. 3

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  4. 4

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  6. 6

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  7. 7 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  8. 8

    Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido
  9. 9 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  10. 10 La emprendedora getxotarra que aspira a ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los investigadores apuntan a un «fraude» en la compra del terreno

Los investigadores apuntan a un «fraude» en la compra del terreno