Los investigadores apuntan a un «fraude» en la compra del terreno Recuerdan en el atestado policial que «si un gestor de cooperativas adquiere el suelo y luego lo transfiere puede considerarse una venta indirecta o encubierta»

Leire Pérez Getxo Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:09

La gestora de cooperativas Biurban firmó la compraventa del terreno en mayo de 2022 por 3,3 millones de euros. La sociedad entregó 330.000 euros. Acordó dar el resto de la cantidad antes de doce meses. En julio de 2023 Ereaga Atalaya, la cooperativa recién creada, adquirió el «total del dominio de la finca», según el atestado policial. Los agentes sospechan que detrás de esta forma de actuar puede haber «un fraude urbanístico».

«Si un gestor de cooperativas adquiere el suelo y luego lo transfiere puede considerarse una venta indirecta o encubierta. El promotor real es la propia cooperativa, no es un gestor ni una empresa inmobiliaria. Tiene la última palabra en las decisiones importantes, a través de su asamblea de socios, como la compra del suelo, etc», sostienen los agentes. De demostrarse el fraude, recuerdan, los socios perderían el IVA reducido e incluso podrían tener problemas con Hacienda y responsabilidades penales.

En todo caso, la policía apuesta porque la cooperativa estaba en marcha «con anterioridad a junio de 2022», cuando Biurban presentó la solicitud de licencia en el Ayuntamiento de Getxo. Lo interpreta porque la gestora aseguró en el Consistorio que hacía los trámites «en nombre de una cooperativa en proceso de formalización» para «adelantar trámites» y, una vez constituida, le cedería los «permisos», tal y como sucedió. Y, eso, en opinión de los agentes deja entrever que «las personas físicas y jurídicas que iban a conformar la cooperativa habían acordado crear la sociedad con anterioridad».

Esto deja en un brete a uno de los socios de la cooperativa. A Irantzu Uriarte, concejala entonces de Contratación, entre otras funciones. Uriarte, «socia fundadora», formó parte de la Junta de Gobierno Local que el 18 de octubre de 2022 concedió por unanimidad la licencia de obras. Su pareja, Ignacio Uriarte, peso fuerte en el gobierno local y responsable de Hacienda y Personal, entre otras áreas, no participó en la votación.

Contrato de reserva

Los dos ediles firmaron en marzo de 2023 un «contrato de reserva» de un bajo por 571.000 euros. Por delante suyo dos personas vinculadas a Biurban adquirieron el mismo día dos bajos con un coste de 631.000 y 803.000 euros y una sociedad de inversiones adquirió otro piso. El resto de pisos oscilan entre los 523.000 euros y los 723.000, en función del número de habitaciones, parcelas de garaje, trasteros...

En abril se constituye en una notaría de Portugalete la cooperativa Ereaga Atalaya. El 8 de junio, Biurban cambia en el Ayuntamiento la titularidad de la licencia de obras que pasa a ser de la cooperativa.