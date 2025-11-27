Gorliz impulsa talleres en clubes para prevenir la violencia contra la infancia
Con sesiones para responsables de grupos y menores enseñan a detectar y actuar ante el maltrato
Gorliz
Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:17
Con el objetivo de prevenir la violencia machista y proteger a los menores de cualquier tipo de agresión, el Ayuntamiento de Gorliz ha puesto ... en marcha un programa de talleres en clubes y asociaciones deportivas y culturales. La iniciativa busca «consolidar espacios más seguros e igualitarios para la ciudadanía más joven», indican portavoces municipales.
Las sesiones se llevarán a cabo en dos fases. La primera se dirige a las personas responsables de los grupos —juntas directivas, entrenadores, monitores y coordinadores—, proporcionándoles herramientas para detectar, prevenir y actuar ante posibles situaciones de maltrato infantil. Entre los contenidos se incluyen pautas de prevención, identificación de señales de alerta y estrategias de acompañamiento, así como recursos de apoyo públicos disponibles cuando sea momento de actuar con eficacia y sensibilidad ante situaciones delicadas.
En enero está prevista la segunda etapa, centrada en niños de entre 10 y 14 años. Los encuentros, adaptadas a su edad, abordarán conceptos como la igualdad de género, además de enseñarles cómo reaccionar si detectan maltrato o situaciones que les resulten incómodas. Tras identificar los comportamientos inapropiados, los adolescentes reconocerán a quién o dónde acudir si es necesario.
A través de dinámicas participativas y juegos, se busca que los participantes comprendan la importancia del respeto mutuo y la convivencia igualitaria desde edades tempranas.
Desde el Consistorio destacan que este programa no solo pretende sensibilizar a la infancia, sino también implicar a toda la comunidad. «Se trata de crear entornos y redes de apoyo donde los niños puedan desarrollarse plenamente, aprendiendo a reconocer situaciones de riesgo y a actuar de manera responsable», señalan.
