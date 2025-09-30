El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Getxo Kirolak ofrece sesiones tanto de manera individual como en grupos reducidos. Ayto. de Getxo

Getxo reactiva los servicios de salud en el polideportivo de Fadura

El programa, abierto a abonados y no abonados, ofrece sesiones de fisioterapia y rehabilitación

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:40

El servicio de salud de Getxo Kirolak volverá a estar operativo a partir de este miércoles en las instalaciones de Fadura, tras haber quedado interrumpido durante la pandemia del Covid. El nuevo equipo profesional ofrecerá sesiones de fisioterapia y rehabilitación, con el objetivo de responder a la solicitud de la ciudadanía.

El servicio está abierto tanto a personas abonadas como no abonadas a los polideportivos. En el caso de los tratamientos individuales, el precio será de 45 euros por sesión de una hora. Los interesados que no estén abonadas deberán pagar además la entrada a las instalaciones (3 euros).

Por otro lado, se ha diseñado un programa específico de rehabilitación, orientado a personas con dolores persistentes o dolencias crónicas. Estas sesiones, que contarán con un máximo de ocho participantes por grupo, tendrán un coste mensual de 60 euros para una sesión semanal y de 99, en el caso de realizar dos sesiones a la semana.

Está previsto que en los próximos meses se amplíe la oferta con nuevos servicios como pruebas de esfuerzo, programas de salud femenina (gimnasia pre y postparto, y fortalecimiento del suelo pélvico) y asesoramiento nutricional.

