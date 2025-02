Getxo pierde siete millones de euros por no cobrar a tiempo multas e impuestos

Multas, sanciones de tráfico antiguas e impuestos de circulación, en mayor medida, pero también los IBI (impuesto sobre bienes e inmuebles) y los IAE (impuesto sobre actividades económicas). El Ayuntamiento de Getxo dejará de cobrar 7 millones de euros en 60.000 recibos por estar ... fuera de plazo. Un informe de la tesorera municipal al que ha tenido acceso EL CORREO propone iniciar un expediente colectivo de bajas después de que hayan prescrito. El departamento recuerda que la administración tiene potestad para exigir el pago de las deudas hasta cuatro años después de que finalice el período voluntario, y en este caso, el plazo ya ha expirado. La medida busca poner las cuentas en orden antes de introducir cambios en el sistema de recaudación municipal.

El macroexpediente incluye recibos desde el año 2002, el más antiguo, pero también otros que caducaron el año pasado. Las causas son de lo más diversas. Hasta diciembre de 2020 la institución local tuvo contratada una empresa para que se hiciera cargo del servicio de recaudación ejecutiva, las que no se pagan en plazo.

Al finalizar el contrato y por «motivos legales, informáticos y de personal», el Ayuntamiento getxotarra decidió firmar un convenio con la Diputación. Mejoró la gestión, pero todavía quedaban algunas lagunas por solucionar. El ente foral puso condiciones como que las deudas fueran de entre 12 y 50 euros, o no tramitar descubiertos de personas fallecidas y empresas extinguidas, entre otras. Tampoco se hacen cargo de los impuestos de actividades económicas impagados. Estas gestiones dependen de los técnicos municipales. Además, el sistema de intercambio de información entre ambas instituciones ha tenido «muchas incidencias por parte del Ayuntamiento, lo que ha complicado la recaudación ejecutiva durante este tiempo», reconoce la propia tesorera.

El documento que invita a la condonación de la deuda reconoce que el Consistorio adquirió en 2017 una herramienta informática que «lejos de automatizar o disminuir la carga de trabajo, la aumento porque había numerosas incidencias graves para la gestión tributaria y la recaudación voluntaria».A eso se sumó, que la empresa subcontratada tenía su propio software y complicó a los técnicos municipales cotejar la información de forma masiva. Tuvieron que revisar los expedientes uno a uno para saber si había posibilidad todavía de cobrar. No ayudó la «falta de personal y el elevado nivel de absentismo del departamento, sobre todo en 2022», según recoge el documento.

Mejora

El Consistorio no tiene constancia de que se haya producido una condonación de deuda de tal magnitud al menos desde el año 2000. Ahora se debe realizar, si el Ayuntamiento quiere poner en marcha un proceso de transformación digital que tendrá una inversión de 7 millones de euros y mejore la eficacia recaudatoria. «Al menos se incrementarán un 3% los ingresos propios anuales», justificaron ayer.

La anulación es necesaria porque los saldos pendientes de cobro no pueden ser traspasados. Debe contarse con datos reales. El área de Hacienda se ha visto obligada a analizar en los últimos meses en profundidad los numerosos expedientes que se mantenían abiertos. Las deudas de mayor importe corresponden a empresas que están extinguidas o en concurso de acreedores.

Portavoces municipales insistieron en que, a pesar de que no dispondrá de ese montante para llevar a cabo inversiones, la anulación del cobro no repercutirá en las arcas municipales. Consideraron que «no hay perdida patrimonial porque la normativa contable obliga a una provisión de saldos de dudoso cobro». Debe prever que habrá contribuyentes que no le pagarán. En 2023 el montante para cubrir las insolvencias ascendía a más de 20 millones de euros y 16 de ellos estaban destinados para recibos que no se hubieran pagado hace más de dos años.

La Diputación ha recuperado facturas por valor de 6,5 millones

Portavoces del Ayuntamiento de Getxo aseguraron ayer que el municipio «avanza hacia la transformación digital con un nuevo proyecto fiscal». «El objetivo de los cambios es que quien deba contribuir lo haga, para que quien ya lo hace, no deba hacerlo con una mayor cuantía», insistieron.Las bases de datos municipales sobre los contribuyentes y las herramientas informáticas mejorarán. «Se reducirán notablemente los errores y se ajustará la recaudación para que sea lo más equilibrada y justa posible», afirmaron.

Desde el Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, puntualizaron que con los nuevos procesos habrá incluso una «clara mejora de la recaudación por la vía voluntaria». Valoraron como «un antes y un después la firma del convenio con la Diputación a finales de 2023 para la tramitación de los recibos en vía ejecutiva (los que no se habían pagado). «La colaboración está siendo muy eficaz y, desde su firma, se ha conseguido cobrar en vía ejecutiva 6, 5 millones de euros», revelaron.

Las mismas fuentes apuntaron a que «se trata de una deuda antigua, en su gran mayoría. Se ha mantenido la interrupción de la prescripción hasta el 2021 y siguientes, en algunos casos, pero aún así no se ha logrado cobrar por diferentes motivos, y finalmente, se tratan como prescritos», lamentaron.

El sistema que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Getxo se inspira en la experiencia de Bilbao y su herramienta integral de recaudación y gestión tributaria 'UdalTax'. «Forma parte de una estrategia global», comentaron.