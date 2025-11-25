El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La soprano Aitana Alonso y Mikel Palacio posan junto a las pinturas. E. C.

La exposición 'Soñar' llena Getxo de arte y música de la mano de Mikel Palacio

La Benta acogerá hasta este domingo la veintena de obras del pintor

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

A solo cinco días para el cierre de la exposición 'Soñar' de Mikel Palacio en Getxo, se celebró este martes un evento que puso en valor la obra del pintor autodidacta diagnosticado de Parkinson. Vecinos y visitantes pudieron sumergirse en su mundo creativo en un espacio amenizado con la música de artistas internacionales. La Benta -un espacio cultural gestionado por la asociación BentaraNoa- acogerá hasta este domingo la veintena de obras que reflejan la esencia y el ADN de Palacio. Las piezas, que van del óleo al carboncillo, «dialogan entre lo visible y lo imaginado, ofreciendo un recorrido donde color, emoción y esperanza se entrelazan en cada trazo» .

El acto contó con la actuación del músico y compositor parisino Jacques Bourdin, que interpretó piezas con la kora, un instrumento de raíces africanas que evoca calma, armonía y conexión con lo ancestral. Además, la soprano Aitana Alonso puso el broche lírico con un repertorio seleccionado para envolver el lugar en un ambiente de sensibilidad y belleza.

«No crecí con televisión, sino con sueños y dibujos, con una mirada curiosa que quería comprender el mundo», señala este vecino de Muskiz. Más de seis décadas después, reconoce que sigue siendo aquel pequeño soñador. «Recuerdo mis primeras exposiciones con ilusión y también con nervios. Cada cuadro que mostraba era un pedazo de mí, de mi infancia en Kobaron, de todo lo que había vivido observando a mi aita en la mina o acompañando a mi ama en la huerta». El pintor añade que estas experiencias le enseñaron a valorar el arte como un lenguaje capaz de transmitir emociones y recuerdos.

«Cada dibujo, cada trazo, es un intento de retener la belleza que veía y de contar historias que no se olvidan». Hoy en día, participa en la Asociación Parkinson Bizkaia (Asparbi), junto a personas que conviven con esta enfermedad, y disfruta de su equipo de Walking Football de Berango, Beti United.

Sus creaciones, más de un centenar, recorren los municipios de Bizkaia. A finales de verano estuvieron en Erandio y ahora su autor está a la espera de confirmar futuras fechas en localidades como Leioa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  5. 5

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  8. 8

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  9. 9

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  10. 10 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La exposición 'Soñar' llena Getxo de arte y música de la mano de Mikel Palacio

La exposición &#039;Soñar&#039; llena Getxo de arte y música de la mano de Mikel Palacio