La exposición 'Soñar' llena Getxo de arte y música de la mano de Mikel Palacio La Benta acogerá hasta este domingo la veintena de obras del pintor

Johana Gil Getxo Martes, 25 de noviembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

A solo cinco días para el cierre de la exposición 'Soñar' de Mikel Palacio en Getxo, se celebró este martes un evento que puso en valor la obra del pintor autodidacta diagnosticado de Parkinson. Vecinos y visitantes pudieron sumergirse en su mundo creativo en un espacio amenizado con la música de artistas internacionales. La Benta -un espacio cultural gestionado por la asociación BentaraNoa- acogerá hasta este domingo la veintena de obras que reflejan la esencia y el ADN de Palacio. Las piezas, que van del óleo al carboncillo, «dialogan entre lo visible y lo imaginado, ofreciendo un recorrido donde color, emoción y esperanza se entrelazan en cada trazo» .

El acto contó con la actuación del músico y compositor parisino Jacques Bourdin, que interpretó piezas con la kora, un instrumento de raíces africanas que evoca calma, armonía y conexión con lo ancestral. Además, la soprano Aitana Alonso puso el broche lírico con un repertorio seleccionado para envolver el lugar en un ambiente de sensibilidad y belleza.

«No crecí con televisión, sino con sueños y dibujos, con una mirada curiosa que quería comprender el mundo», señala este vecino de Muskiz. Más de seis décadas después, reconoce que sigue siendo aquel pequeño soñador. «Recuerdo mis primeras exposiciones con ilusión y también con nervios. Cada cuadro que mostraba era un pedazo de mí, de mi infancia en Kobaron, de todo lo que había vivido observando a mi aita en la mina o acompañando a mi ama en la huerta». El pintor añade que estas experiencias le enseñaron a valorar el arte como un lenguaje capaz de transmitir emociones y recuerdos.

«Cada dibujo, cada trazo, es un intento de retener la belleza que veía y de contar historias que no se olvidan». Hoy en día, participa en la Asociación Parkinson Bizkaia (Asparbi), junto a personas que conviven con esta enfermedad, y disfruta de su equipo de Walking Football de Berango, Beti United.

Sus creaciones, más de un centenar, recorren los municipios de Bizkaia. A finales de verano estuvieron en Erandio y ahora su autor está a la espera de confirmar futuras fechas en localidades como Leioa.

Temas

Música

Leioa

Getxo

Arte

Música