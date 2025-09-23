Erandio y Leioa sellan la regeneración de Axpe-Udondo con más de 600 viviendas

La transformación de los límites entre los municipios de Erandio y Leioa se consolida. Esta semana, ambos ayuntamientos dieron un paso más con el convenio ... para la regeneración de la zona de Axpe-Udondo. El plan prevé levantar alrededor de 670 viviendas, aparcamientos públicos, zonas verdes y un área para actividades económicas y equipamientos. Aunque aún se desconoce su fecha de arranque.

El proyecto no es nuevo. Desde hace una década se quería intervenir los más de 130.000 metros cuadrados marcados por su pasado industrial. Durante siete décadas acogieron las instalaciones de Dow Chemical, que cesó su actividad en 2009. En 2014 fueron derribados los viejos pabellones, dando inicio a un plan de regeneración urbana que solo hasta ahora consigue sellarse. Durante todo ese tiempo, se ha modificado en varias ocasiones, ya que al principio se tenía previsto la construcción de un polígono exclusivo para fábricas y empresas.

De toda la superficie, 110.917 metros cuadrados pertenecen a Erandio (un 80%) y 23.588, a Leioa. Así, se contempla la creación de un gran parque público de 21.750 metros cuadrados, que servirá de enlace entre los núcleos urbanos de los dos municipios. Esta actuación, por su extensión y ubicación, está llamada a convertirse en el eje vertebrador del barrio de Astrabudua –el más cercano–, con zonas de estancia, miradores e itinerarios peatonales y ciclistas, que conectarán el futuro corredor verde de la ribera y la estación de metro.

Entre los compromisos más destacados también figura la ejecución de un aparcamiento subterráneo con un mínimo de 200 plazas, además de las vinculadas a cada promoción residencial (dos plazas por vivienda libre y 1,5 en las de protección). En este caso, de los más de 600 pisos, el 60% serán libres, 20% de protección social y el resto tasados municipales. En total, se destinarán 44.600 a actividades económicas y equipamientos. Se prevén usos habitacionales complementarios, como residencia comunitaria u hotelera.

Desde la Asociación de Vecinos de Astrabudua han recibido el plan como «una oportunidad única —y quizás la última— para resolver problemas estructurales del barrio que llevan décadas sin respuesta». Por ello han planteado varias propuestas de mejora. La principal crítica apunta a la pérdida de 358 plazas de estacionamiento frente a las 200 nuevas previstas. Para paliarlo, proponen una infraestructura en altura de tres plantas, con capacidad para 500 vehículos.

El colectivo vecinal también reclama la inclusión de un frontón en el futuro parque y la reserva de espacios sociales para un hogar del jubilado, un centro de día, locales para asociaciones culturales y juveniles, demandas que consideran esenciales.

Desde el área de Urbanismo municipal matizan que ahora se abre una fase inicial del proceso y que las obras podrían tardar en ponerse en marcha. Con la firma, Erandio y Leioa aseguran haber sentado las bases para un nuevo pulmón verde y residencial en la margen derecha.