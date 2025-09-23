El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los terrenos albergaban las instalaciones de la antigua fábrica Dow Chemical. Ayto. de Erandio

Erandio y Leioa sellan la regeneración de Axpe-Udondo con más de 600 viviendas

El proyecto, aún sin fecha para su ejecución, incluye también 200 plazas de aparcamiento y una amplia zona verde para el barrio de Astrabudua

Johana Gil

Johana Gil

Erandio

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:02

La transformación de los límites entre los municipios de Erandio y Leioa se consolida. Esta semana, ambos ayuntamientos dieron un paso más con el convenio ... para la regeneración de la zona de Axpe-Udondo. El plan prevé levantar alrededor de 670 viviendas, aparcamientos públicos, zonas verdes y un área para actividades económicas y equipamientos. Aunque aún se desconoce su fecha de arranque.

